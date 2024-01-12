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12 января 2024 года 19:45

Рынок акций РФ в пятницу превысил 3185п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом

Москва. 12 января. Рынок акций РФ в пятницу продолжил рост на фоне подорожавшей на геополитических рисках нефти (Brent локально превышала $80 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в условиях выхода финотчетов банков США и статистики по американской инфляции. Индекс МосБиржи превысил 3185 пунктов, обновив максимум с ноября; лидировали в росте расписки TCS Group и бумаги "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3185,22 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1136,06 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 88,33 рубля (-0,26 рубля), днем курс опускался до 87,97 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,6-4,5%, доллар подешевел на 2,62 рубля.

Подорожали в пятницу расписки TCS Group (+2,1%), акции "АЛРОСА" (+1,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги Сбербанка (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций завершил неделю на позитивной ноте, индекс МосБиржи приблизился к 3200 пунктам. Среди основных факторов поддержки - рост цен на нефть из-за витка напряженности на Ближнем Востоке, приток свежей ликвидности в виде реинвестирования полученных ранее дивидендных выплат. Сдерживали покупательскую активность укрепление рубля и приближение выходных.

Внешний фон в пятницу оставался неоднородным. Биржи КНР закрылись в "минусе" из-за слабой статистики: за прошлый год внешняя торговля страны сократилась на 5% в годовом выражении, импорт упал на 5,5%, экспорт - на 4,6%. На европейских площадках настроения в конце недели были заметно лучше.

В начале будущей недели можно ожидать сдержанного роста с перспективой выхода индекса МосБиржи в район 3220-3225 пунктов. В понедельник состоится общее собрание акционеров TCS Group, в повестке вопрос редомициляции в Россию. В США этот день будет выходным (День Мартина Лютера Кинга), в еврозоне выйдет статистика по объёму промышленного производства и сальдо торгового баланса. Прогноз по индексу МосБиржи на 15 января - 3100-3225 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, российский рынок акций РФ продолжил позитивную динамику, наблюдаемую с начала года. Лидерами роста стали акции сталеваров на фоне новостей о планах рассмотрения советом директоров "Северстали" вопроса о выплате дивидендов. Акции ВТБ выросли на публикации финансовых результатов за 11 месяцев, расписки Fix Price (MOEX: FIXP) - на сообщении о получении разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов.

Также эксперт отметил уверенную динамику акций, которые прошли дивидендные отсечки на неделе - "Татнефти", "Роснефти" и "Магнита". Их котировки снизились меньше величины дивидендов, таким образом, начав закрывать дивидендный "гэп". Поступления дивидендов, основная часть которых реинвестируется, окажут поддержку рынку акций в ближайшие недели.

Цены на нефть Brent приблизились к отметке $80 за баррель из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке: ракетные удары США и Великобритании по Йемену в ответ на продолжающиеся атаки хуситов на торговые суда в Красном море, а также забастовки в Ливии, которые остановили добычу на крупнейшем месторождении страны (0,3 млн б/с добычи) и грозят закрыть еще два нефтегазовых объекта, отмечает Кравченко.

Портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко также считает, что рынок акций РФ с начала года получил поддержку от дивидендных перспектив. Прошедшие дивидендные отсечки "Роснефти", "Татнефти" и "Магнита" не сильно отняли доходности у индекса, ввиду незначительного веса этих эмитентов и небольшого объема промежуточных дивидендов, зато новости о предстоящих выплатах в металлургическом секторе добавили оптимизма и воодушевили инвесторов.

На следующей неделе ожидается выход операционной отчетности "НОВАТЭКа", а также, возможно, компания ответит на вопросы о будущем проекта "Арктик СПГ-2". Кроме того, пройдет собрание акционеров TCS Group, где стоит на голосовании вопрос о редомициляции. В целом ожидается продолжение позитивной динамики индекса МосБиржи на предстоящей неделе, поддержку ему дополнительно оказывают растущие цены на нефть, считает Власенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с ноября благодаря спросу на отдельных эмитентов и дальнейшему укреплению рубля. Рубль на неделе укрепился после заявления Минфина о возвращении к продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила.

Значимым позитивным фактором для рынка на первой полноценной торговой неделе года оставались дивидендные ожидания, которые возобновились по Fix Price и "Северстали", а также толкали вверх акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), МТС, "Сургутнефтегаза", "Башнефти" (MOEX: BANE), "Татнефти" и других эмитентов. Год начался также с ожиданий редомициляции и сохранения оптимизма в транспортном секторе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI тестируют на прочность сопротивления $79 и $74 за баррель соответственно на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке после атак США и Великобритании на Йемен.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались осторожных настроений. Превышение данными по инфляции в США средних прогнозов пока не вызвало распродаж в рисковых активах, но в ближайшие недели "быки" пройдут проверку на прочность квартальными результатами, которые уже начали публиковать крупнейшие банки США. Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениям выступают уровни 3200 и 1145 пунктов, отмечает Кожухова.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), подросла Европа (индексы CAC 40, FTSE и DAX прибавили 0,2-0,8%), но снижаются США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,6% во главе с Dow).

Японский Nikkei 225 обновил максимум с 1990 года, за неделю индикатор прибавил 6%. Поддержку рынку оказывают ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики в стране, слабая иена и сильные результаты местных компаний, отмечает Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Дефляция в стране отмечена по итогам третьего месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал дефляцию на уровне 0,4%.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,7% в годовом выражении (-3% в ноябре). Снижение отмечено по итогам 15-го месяца подряд.

Трейдеры надеются, что дефляция и ослабление экономического роста подтолкнут Народный банк Китая к очередному снижению процентных ставок и нормы резервирования для банков в этом году.

В США вышли первые квартальные отчеты крупнейших банков, которые в целом можно назвать позитивными.

Чистая прибыль JPMorgan, крупнейшего банка США по объему активов, в четвертом квартале снизилась на 15%, однако скорректированный показатель существенно превысил прогноз.

Wells Fargo (SPB: WFC), один из крупнейших фининститутов США, в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 2,2%. Результат по прибыли совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet; по выручке - оказался чуть лучше ожиданий.

Bank of New York Mellon (SPB: BK), крупнейший в мире банк-кастодиан, в четвертом квартале сократил чистую прибыль почти вдвое, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы.

Citigroup в четвертом квартале 2023 года получил чистый убыток, однако скорректированный показатель был положительным и превзошел ожидания рынка, тогда как выручка их не оправдала.

Тем временем, индекс цен производителей (индекс PPI) в США в декабре снизился на 0,1% к ноябрю при прогнозах роста на 0,1%. В годовом выражении индекс PPI в декабре увеличился на 1% после повышения на 0,8% в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,3%.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены замедлили рост, вызванный эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, цена Brent локально поднималась до $80,75 за баррель, но потом сдала назад.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,25 за баррель (+2,4% и +0,8% накануне), февральская цена WTI - $73,77 за баррель (+2,4% и +0,9% в четверг). Предположительно, до конца текущего дня североморская нефть продолжит колебаться в пределах $79-81 за баррель.

Йеменские хуситы ранее на этой неделе провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили нападение, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море по соображениям безопасности.

В ответ военные США и союзников в ночь на пятницу нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+17,5%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+16,1% и +5,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,8% и +8,2% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+9,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+8,6%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+8,4%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+7,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,2%).

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+1,9%) по РСБУ по итогам 9 месяцев 2023 года подскочила в 2,1 раза, до 15,8 млрд рублей, сообщила компания в опубликованной отчетности. Выручка за отчетный период составила 247,3 млрд руб. (+29,8%) при себестоимости 216,2 млрд руб. (+30,8%). Валовая прибыль составила 31,3 млрд руб. (+20,2%).

Также "КАМАЗ" в пятницу вернулся к публикации консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) после продолжительного перерыва, сообщив о двукратном росте чистой прибыли по итогам I полугодия 2023 года - выше 13 млрд руб. Показатель EBITDA группы "КАМАЗ" за I полугодие 2023 года вырос на 35%, до почти 21 млрд руб. Операционная прибыль подскочила на 42%, до 17 млрд рублей.

Подешевели акции ИК "Русс-Инвест" (-7,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,5%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-4,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,4%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,15 млрд рублей (из них 4,41 млрд рублей пришлось на акции "ВК", 4,23 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 3,263 млрд рублей на бумаги "Северстали").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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