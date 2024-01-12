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12 января 2024 года 19:50

Рубль вечером растерял дневной рост и лишь незначительно повысился к основным валютам на фоне фиксации прибыли игроками

Москва. 12 января. Доллар США, евро и китайский юань отыграли почти все дневные потери и лишь слегка подешевели на Московской бирже по итогам пятницы, ранее в ходе торгов они обновили минимальные отметки за несколько недель. Рубль подрос к бивалютной корзине четвертый день подряд, однако в пятницу вечером сократил темпы укрепления на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными днями.

Курс доллара США составил 88,41 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар опускался ниже 88 руб. впервые с 23 ноября. Евро к этому времени стоил 97,1 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Ранее евро опускался ниже 97 руб. впервые с 13 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 12,6 копейки, до 92,32 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 9,7 копейки - до 12,23 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к основным валютам по итогам торгов пятницы, ранее в ходе торгов он рос до максимальных отметок за несколько недель во всех трех парах. Поддержку ему продолжало оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывали рост цен на нефть и продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства, опубликованном накануне. Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Так, ЦБ ранее сообщал, что в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществление продажи валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом новых данных Минфина с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продает ее на 0,9 млрд рублей в день).

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова, после почти недели роста российская валюта в пятницу показала лишь небольшое укрепление к доллару.

"Поддержку рублю в краткосрочной перспективе будут оказывать объявленные продажи валюты ЦБ в размере более 16 млрд рублей в день (ранее в декабре ЦБ покупал валюту на 11,7 млрд рублей в день). Другим фактором поддержки может выступать рост цен на нефть на фоне роста геополитической напряженности", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Укрепление российской валюты происходит на фоне роста цен на нефть, вероятного сохранения продаж валюты со стороны компаний-экспортеров и сезонно слабого объема импорта. Помимо этого, на текущей неделе были опубликованы данные по операциям Минфина с иностранной валютной и золотом (затем их зеркалирует ЦБ на валютном рынке): в рамках текущего бюджетного правила ЦБ будет продавать ежедневно иностранную валюту и золото в объеме примерно 4,1 млрд руб., а с учетом других операций совокупный объем продаж составит со следующей недели примерно 16,7 млрд руб. ежедневно (по сравнению с 0,9 млрд руб. с 9 по 12 января), что может оказать поддержку курсу рубля", - подчеркивает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко.

Рост цен на нефть эталонных марок несколько замедлился во второй половине дня, в результате чего котировки Brent откатились к $79 за баррель. Ранее в пятницу они поднимались выше $80 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:00 МСК повысилась на 2,2%, до $79,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,1%, до $73,4 за баррель.

Международная коалиция вооруженных сил с США во главе в четверг нанесла удары по позициям повстанцев-хуситов на территории Йемена, что стало ответом на атаки судов в Красном море. Эксперты опасаются, что это может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Barron''s.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 64,94 копейки, до 88,1324 руб./$1, и уменьшил курс евро на 78,84 копейки, до 96,7517 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 68,11 копейки по отношению к четвергу и составил 88,1162 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 60,78 копейки и составил 88,1981 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 600,197 млн, из которых $429,255 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 170,942 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 84,61 копейки, до 96,7073 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 76,12 копейки, до 96,7744 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR706,829 млн, из которых EUR279,929 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,9 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 января опустилась на 14 базисных пунктов - до 15,2% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась в пятницу на прежнем уровне - 15,43% годовых, на три месяца - повысилась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 14,87% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 13,06% годовых.

эб аш

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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