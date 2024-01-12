Цены евробондов РФ заметно подросли в начале 2024 года, несмотря на снижение UST

Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций заметно подросли по итогам первых двух недель 2024 года, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для отдельных бумаг - умеренно, а для ряда выпусков - существенно, сузились.

Основное позитивное движение на рынке отечественных евробондов произошло в первые торговые дни нового года, когда в России были официальные выходные дни. Вместе с тем в ходе второй торговой недели января ситуация в секторе отечественных еврооблигаций стабилизировалась, и колебания котировок проходили уже в рамках бокового диапазона.

При этом рынок базовых активов (US Treasuries) вел себя совершенно иначе. В частности, по итогам первой недели нового года цены американских гособлигаций заметно упали, отыгрывая публикацию сильных данных по американскому рынку труда. Вместе с тем в ходе второй недели января котировки US Treasuries смогли частично восстановить утраченные ранее позиции.

Данные по безработице в США за декабрь, опубликованные 5 января, показали, что американский рынок труда сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федрезерва. Количество рабочих мест в декабре увеличилось на 216 тыс. (консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 170 тыс.). Безработица в США в декабре осталась на уровне 3,7%, в то время как аналитики ожидали ее подъема до 3,8%. Устойчивость рынка труда дает американскому ЦБ дополнительное пространство для маневра и позволяет не спешить со снижением базовой ставки.

Исключать возможность дальнейшего подъема базовой ставки нельзя, заявила 6 января президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. "Если мы не будем поддерживать в достаточной мере жесткую политику, инфляция может вновь усилиться, а прогресс, которого мы уже достигли, будет сведен на нет", - сказала она в ходе выступления на мероприятии в рамках ежегодных заседаний Американской экономической ассоциации и Международной ассоциации банковского дела, экономики и финансов.

Оптимизм инвесторов в отношении того, что ведущие центробанки мира будут активно снижать процентные ставки в этом году, ослаб. Опубликованные в последнее время экономические данные и заявления представителей ЦБ остудили пыл рынка, который в конце прошлого года забежал слишком далеко вперед. После декабрьского заседания ФРС "оценки снижения ставок зашли сильно вперед - намного опережая то, о чем говорил Федрезерв", отмечает руководитель макроэкономического отдела Lombard Odier Флориан Иелпо. Теперь трейдеры на рынке свопов делают ставку на то, что ФРС в 2024 году будет уменьшать стоимость заимствований 5-6 раз, а не 6-7 раз, как ожидалось ранее.

Данные о занятости в США, вышедшие 5 января, ослабили аргументы в пользу того, что ФРС вскоре начнет опускать ставки. Кроме того, протокол последнего заседания американского ЦБ нарисовал более "ястребиную" картину, чем комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции в декабре.

"Ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, выплаты заработной платы остаются значительными, инфляционное давление растет из-за напряженности на Ближнем Востоке", - отмечает Крейг Инчес из Royal London Asset Management, который считает маловероятным, что ФРС доведет число понижений ставки в текущем году до шести. "Это настоящая головная боль для центральных банков, и поскольку вряд ли кто-то прогнозирует крупномасштабную глобальную рецессию, мне трудно представить, зачем понижать ставки так быстро", - добавил он.

После бурного роста процентных ставок в первые торговые дни 2024 года, в конце первой декады января доходность гособлигаций США перешла к локальной коррекции, в результате которой доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 4% годовых благодаря публикации результатов опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка и показавшего снижение инфляционных ожиданий американцев. Так, медианные инфляционные ожидания на ближайший год упали до минимальных с января 2021 года 3% по сравнению с 3,4% по итогам предыдущего опроса, на три года - до 2,5% с 3%, на пять лет - до 2,5% с 2,7%.

Вместе с тем заметного снижения процентных ставок не произошло, так как глобальные инвесторы находились в ожидании публикации в четверг данных по инфляции в США за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов предполагал ускорение инфляции в Соединенных Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Опубликованные 11 января данные немного разочаровали инвесторов и вызвали локальную волну снижения котировок US Treasuries. Согласно данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, превзойдя консенсус-прогноз. Индекс CPI в декабре увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца после повышения на 0,1% в ноябре. Эксперты ожидали его увеличения на 0,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В ноябре повышение составило 0,3% и 4% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно ноября и на 3,8% в годовом выражении.

В конце второй недели января ситуация на рынке базовых активов вновь улучшилась и цены US Treasuries смогли еще немного отыграть вверх, но в целом за две недели нового года их динамика оказалась умеренно негативной.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за две недели нового года на 0,22% - до 63,52% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта и составила 10,06% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,68% - до 67,2% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, до 9,25% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 11 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости с начала января 9,5%, подорожав до 35,52% от номинала (его доходность опустилась на 111 базисных пунктов и составила 14,84% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за две недели на 18,7% - до 65,3% от номинала (их доходность упала на 803 базисных пункта и составила 23,92% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 16,6% - до 63% от номинала (доходность снизилась на 496 базисных пунктов и составила 18,63% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году увеличились на 1% - до 50,4% от номинала (доходность опустилась на 6 базисных пунктов, составив 19,93% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,1% - до 65,35% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

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