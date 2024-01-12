.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи готов продолжить рост к уровню 3250-3300 пунктов на следующей неделе - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре составила 0,7%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%
 
РСПП предлагает объединить действующий проект по МСП и по производительности труда
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается вынести на обсуждение в правительство вопрос создания отдельного нацпроекта по предпринимательству, который бы комплексно решал проблемы бизнеса, рассказал "Ведомостям" источник,...
 
ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке
В ФАС поступили жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков, сообщили "Известиям" в пресс-службе органа. В ФАС не уточнили, поступили жалобы от граждан или от юрлиц (например, от самих...
 
Почему россияне боятся покупать ценные бумаги
В условиях санкционного давления еще большее значение приобретает развитие розничного инвестирования. Многие меры по защите и стимулированию этого сектора уже реализованы: принят закон об индивидуальном инвестиционном счете третьего типа, а также по...
 
12 января 2024 года 19:01

Индекс Мосбиржи готов продолжить рост к уровню 3250-3300 пунктов на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи готов продолжить рост к уровню 3250-3300 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи завершает первую рабочую неделю года ростом. Все ключевые сектора показали позитивную динамику, несмотря на дивидендные отсечки в акциях "Татнефти", "Роснефти" и "Магнита" и заметно окрепший рубль, которые ограничили рост в первую очередь в бумагах нефтянки и спрос на голубые фишки. Индекс Мосбиржи готов продолжить рост в направлении осенних максимумов 3250-3300 пунктов", - отмечают эксперты банка.

Они считают, что на следующей неделе сохранится спрос на внутренние сектора, поддерживаемые рублём. "Локально предпочитаем секторы hi-tech и электроэнергетики, - подчеркивается в комментарии. - Динамику финсектора могут определить публикация отчётности Сбера, запланированная на 17 января, и собрание акционеров TCS Group, на котором рассмотрят вопрос смены юрисдикции. В сырьевых секторах, помимо чермета, предпочитаем акции производителей драгметаллов, способные двигаться вслед за возвращающимися к пикам ценами на золото. В нефтянке, несмотря на улучшение ситуации на рынке нефти, ждём спроса в менее ликвидных бумагах, таких как "Транснефть", "Газпром нефть" и "Башнефть".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

"


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 января 2024 года 20:00
Рынок акций РФ начал год с роста благодаря дивидендным ожиданиям и подъему нефти
Рынок акций РФ в первой половине января показал позитивную динамику на фоне ожиданий дивидендов и реинвестирования инвесторами полученных выплат, а также подорожавшей нефти из-за обострения ближневосточного кризиса. Внешние фондовые площадки при этом демонстрировали смешанную динамику на фоне волатильных ожиданий по поводу вероятности начала смягчения монетарной политики Федрезерва в марте. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с конца ноября.    читать дальше
.
12 января 2024 года 19:50
Рубль вечером растерял дневной рост и лишь незначительно повысился к основным валютам на фоне фиксации прибыли игроками
Москва. 12 января. Доллар США, евро и китайский юань отыграли почти все дневные потери и лишь слегка подешевели на Московской бирже по итогам пятницы, ранее в ходе торгов они обновили минимальные отметки за несколько недель. Рубль подрос к бивалютной корзине четвертый день подряд, однако в пятницу вечером сократил темпы укрепления на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными днями.    читать дальше
.
12 января 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу превысил 3185п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом
Москва. 12 января. Рынок акций РФ в пятницу продолжил рост на фоне подорожавшей на геополитических рисках нефти (Brent локально превышала $80 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в условиях выхода финотчетов банков США и статистики по американской инфляции. Индекс МосБиржи превысил 3185 пунктов, обновив максимум с ноября; лидировали в росте расписки TCS Group и бумаги "АЛРОСА".    читать дальше
.
12 января 2024 года 19:20
Цены евробондов РФ заметно подросли в начале 2024 года, несмотря на снижение UST
Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций заметно подросли по итогам первых двух недель 2024 года, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для отдельных бумаг - умеренно, а для ряда выпусков - существенно, сузились.    читать дальше
.
12 января 2024 года 18:44
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan до $173
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. до $173 за бумагу, сохранив при этом рекомендацию "держать", отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой. "JPMorgan Chase не оправдал ожиданий по чистый прибыли за IV квартал в силу дополнительных...    читать дальше
.
12 января 2024 года 18:25
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 87-90 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 87-90 руб./$1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Рубль продолжает тренд на укрепление, сформировавшийся после новогодних каникул, - отмечает эксперт. - Доллар США по отношению к рублю...    читать дальше
.
12 января 2024 года 17:54
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "продавать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $160 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Сергея Вахрамеева и Георгия Горбунова. "Стоимость седана Model 3 в минимальной комплектации снизилась на 5,9%, внедорожника Model Y - на 2,8%, -...    читать дальше
.
12 января 2024 года 17:14
Удачный момент для покупки ОФЗ с фиксированным купоном еще не наступил - SberCIB
Удачный момент для покупки ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) еще не наступил, полагает стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Котировки ОФЗ с фиксированным купоном заметно восстановились в 4К23, однако удачный момент для их покупки еще не наступил, - отмечает эксперт. - По нашему...    читать дальше
.
12 января 2024 года 16:35
Цена золота может подняться в диапазон $2080-2100/унц. - ПСБ
Цена золота может подняться в диапазон $2080-2100 за тройскую унцию, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) ЕвгенийЛоктюхов. "Цена на золото снова начала расти после двухнедельного охлаждения, вызванного уходом избыточной эйфории в отношении темпов снижения ставки ФРС США в этом году. Технически...    читать дальше
.
12 января 2024 года 15:56
Дивидендная доходность акций КАМАЗа может составить 1,9-2,75% за 2023 год - ПСБ
Дивидендная доходность акций "КАМАЗа" может составить 1,9-2,75% за 2023 год, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "КАМАЗ" - лидер рынка грузовиков с долей 20% - опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты за первые 6 месяцев 2023 года, - пишет эксперт. -...    читать дальше
.
12 января 2024 года 15:39
Рубль днем растет к основным валютам, обновил максимумы за несколько недель в парах с ними
Москва. 12 января. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в пятницу, обновили минимальные отметки за несколько недель. Рубль растет к бивалютной корзине четвертый день подряд на фоне дорожающей нефти и с учетом решения Минфина РФ впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
12 января 2024 года 15:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex с целью $487,7
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex Pharmaceuticals с целевой ценой на 12 месяцев $487,7 за штуку и потенциалом роста 15,1% с текущих уровней, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Vertex за последний год показали динамичный рост и в...    читать дальше
.
12 января 2024 года 14:57
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft и Apple
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft Corp. и Apple Inc. с целевыми уровнями $400 и $200 за бумагу соответственно, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егор Толмачев. Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире -...    читать дальше
.
12 января 2024 года 14:28
Тенденция к росту рынка акций РФ, скорее всего, сохранится на следующей неделе - "Велес Капитал"
Тенденция к росту рынка акций РФ, скорее всего, сохранится на следующей неделе, и ее целями станут 3240 и 1160 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций на следующей неделе может сохранить склонность к...    читать дальше
.
12 января 2024 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Morgan Stanley с целью $97
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: $87, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о финансовых результатах за...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.