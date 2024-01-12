.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи готов продолжить рост к уровню 3250-3300 пунктов на следующей неделе - ПСБ
.
12 января 2024 года 19:01
Индекс Мосбиржи готов продолжить рост к уровню 3250-3300 пунктов на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи готов продолжить рост к уровню 3250-3300 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи завершает первую рабочую неделю года ростом. Все ключевые сектора показали позитивную динамику, несмотря на дивидендные отсечки в акциях "Татнефти", "Роснефти" и "Магнита" и заметно окрепший рубль, которые ограничили рост в первую очередь в бумагах нефтянки и спрос на голубые фишки. Индекс Мосбиржи готов продолжить рост в направлении осенних максимумов 3250-3300 пунктов", - отмечают эксперты банка. Они считают, что на следующей неделе сохранится спрос на внутренние сектора, поддерживаемые рублём. "Локально предпочитаем секторы hi-tech и электроэнергетики, - подчеркивается в комментарии. - Динамику финсектора могут определить публикация отчётности Сбера, запланированная на 17 января, и собрание акционеров TCS Group, на котором рассмотрят вопрос смены юрисдикции. В сырьевых секторах, помимо чермета, предпочитаем акции производителей драгметаллов, способные двигаться вслед за возвращающимися к пикам ценами на золото. В нефтянке, несмотря на улучшение ситуации на рынке нефти, ждём спроса в менее ликвидных бумагах, таких как "Транснефть", "Газпром нефть" и "Башнефть". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет. "
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
12 января 2024 года 20:00
Рынок акций РФ в первой половине января показал позитивную динамику на фоне ожиданий дивидендов и реинвестирования инвесторами полученных выплат, а также подорожавшей нефти из-за обострения ближневосточного кризиса. Внешние фондовые площадки при этом демонстрировали смешанную динамику на фоне волатильных ожиданий по поводу вероятности начала смягчения монетарной политики Федрезерва в марте. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с конца ноября. читать дальше
.12 января 2024 года 19:50
Рубль вечером растерял дневной рост и лишь незначительно повысился к основным валютам на фоне фиксации прибыли игроками
Москва. 12 января. Доллар США, евро и китайский юань отыграли почти все дневные потери и лишь слегка подешевели на Московской бирже по итогам пятницы, ранее в ходе торгов они обновили минимальные отметки за несколько недель. Рубль подрос к бивалютной корзине четвертый день подряд, однако в пятницу вечером сократил темпы укрепления на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными днями. читать дальше
.12 января 2024 года 19:45
Москва. 12 января. Рынок акций РФ в пятницу продолжил рост на фоне подорожавшей на геополитических рисках нефти (Brent локально превышала $80 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в условиях выхода финотчетов банков США и статистики по американской инфляции. Индекс МосБиржи превысил 3185 пунктов, обновив максимум с ноября; лидировали в росте расписки TCS Group и бумаги "АЛРОСА". читать дальше
.12 января 2024 года 19:20
Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций заметно подросли по итогам первых двух недель 2024 года, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для отдельных бумаг - умеренно, а для ряда выпусков - существенно, сузились. читать дальше
.12 января 2024 года 18:44
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. до $173 за бумагу, сохранив при этом рекомендацию "держать", отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой. "JPMorgan Chase не оправдал ожиданий по чистый прибыли за IV квартал в силу дополнительных... читать дальше
.12 января 2024 года 18:25
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 87-90 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 87-90 руб./$1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Рубль продолжает тренд на укрепление, сформировавшийся после новогодних каникул, - отмечает эксперт. - Доллар США по отношению к рублю... читать дальше
.12 января 2024 года 17:54
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $160 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Сергея Вахрамеева и Георгия Горбунова. "Стоимость седана Model 3 в минимальной комплектации снизилась на 5,9%, внедорожника Model Y - на 2,8%, -... читать дальше
.12 января 2024 года 17:14
Удачный момент для покупки ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) еще не наступил, полагает стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Котировки ОФЗ с фиксированным купоном заметно восстановились в 4К23, однако удачный момент для их покупки еще не наступил, - отмечает эксперт. - По нашему... читать дальше
.12 января 2024 года 16:35
Цена золота может подняться в диапазон $2080-2100 за тройскую унцию, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) ЕвгенийЛоктюхов. "Цена на золото снова начала расти после двухнедельного охлаждения, вызванного уходом избыточной эйфории в отношении темпов снижения ставки ФРС США в этом году. Технически... читать дальше
.12 января 2024 года 15:56
Дивидендная доходность акций "КАМАЗа" может составить 1,9-2,75% за 2023 год, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "КАМАЗ" - лидер рынка грузовиков с долей 20% - опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты за первые 6 месяцев 2023 года, - пишет эксперт. -... читать дальше
.12 января 2024 года 15:39
Москва. 12 января. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в пятницу, обновили минимальные отметки за несколько недель. Рубль растет к бивалютной корзине четвертый день подряд на фоне дорожающей нефти и с учетом решения Минфина РФ впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила. читать дальше
.12 января 2024 года 15:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex Pharmaceuticals с целевой ценой на 12 месяцев $487,7 за штуку и потенциалом роста 15,1% с текущих уровней, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Vertex за последний год показали динамичный рост и в... читать дальше
.12 января 2024 года 14:57
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft Corp. и Apple Inc. с целевыми уровнями $400 и $200 за бумагу соответственно, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егор Толмачев. Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире -... читать дальше
.12 января 2024 года 14:28
Тенденция к росту рынка акций РФ, скорее всего, сохранится на следующей неделе, и ее целями станут 3240 и 1160 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций на следующей неделе может сохранить склонность к... читать дальше
.12 января 2024 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: $87, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о финансовых результатах за... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.