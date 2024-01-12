Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 87-90 руб./$1 - Freedom Finance Global

Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 87-90 руб./$1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Рубль продолжает тренд на укрепление, сформировавшийся после новогодних каникул, - отмечает эксперт. - Доллар США по отношению к рублю опустился впервые с конца ноября 2023 года ниже 89 руб./$1 и колеблется вокруг уровня в 88,4 руб./$1, евро и юань также находятся на уровнях третьей декады ноября прошлого года".

Аналитик обращает внимание на заявление Банка России о том, что он в январе увеличит продажи иностранной валюты в 16 раз, что будет связано с "зеркалированием" прошлых операций и операций в рамках бюджетного правила. Кроме того, Минфин заявил, что с 15 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила поручит Банку России ежедневно продавать валюту на сумму в 4,1 млрд руб.

"Госбюджет в декабре 2023 года недополучил нефтегазовых доходов на сумму почти в 200 млрд руб. из-за падения цен на нефть. Соответственно, в рамках бюджетного правила Минфин при недополучении нефтегазовых доходов использует средства из ФНБ для финансирования расходов и для этих целей меняет валюту на рубли, то есть валюту продаёт. Эти события способствуют продолжению тенденции укрепления рубля. В пользу укрепления рубля также по-прежнему работают обязательная продажа валютной выручки экспортёрами и ожидания сильных макроэкономических показателей России по итогам 2023 года. Ожидаем, что на следующей неделе доллар будет колебаться в рамках 87-90 руб., евро - в коридоре 95-98,5 руб., юань - в коридоре 12-12,6 руб.", - пишет Мильчакова.

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