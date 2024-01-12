Рубль днем растет к основным валютам, обновил максимумы за несколько недель в парах с ними

Москва. 12 января. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в пятницу, обновили минимальные отметки за несколько недель. Рубль растет к бивалютной корзине четвертый день подряд на фоне дорожающей нефти и с учетом решения Минфина РФ впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 88,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар опускался ниже 88 руб. впервые с 23 ноября. Евро к этому времени стоил 96,56 руб./EUR1, подешевев на 60,5 копейки. Евро торгуется ниже 97 руб. впервые с 13 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 52,3 копейки, до 91,92 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 10,1 копейки - до 12,22 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к основным валютам в ходе дневных торгов пятницы, укрепление его котировок наблюдается четвертый день подряд. Поддержку ему продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывают рост цен на нефть и продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства, опубликованном накануне. Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Так, ЦБ ранее сообщал, что в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществление продажи валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом новых данных Минфина с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продает ее на 0,9 млрд рублей в день).

Курс рубля по отношению к доллару США может закрепиться около уровня 88 руб./$1 на торгах в пятницу (поддержку оказывает тот факт, что продажи иностранной валюты ЦБ РФ в текущем месяце будут больше, чем ожидалось, кроме того, позитивное влияние оказывает дорожающая нефть), считают аналитики SberCIB Investment Research.

Пара "доллар-рубль", вероятно, закончит торговую неделю около уровня 88 руб./$1, однако с понедельника (после увеличения продаж валюты ЦБ РФ) возможно начало движения к уровням ниже 87 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Валютный рынок активно реагирует на предстоящее увеличение ежедневных продаж валюты ЦБ РФ. Однако это позитив только в моменте. Кроме того, чуть позже рублю предстоит учесть предыдущий факт снижения цен на нефть", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Рост цен на нефть резко ускорился днем в пятницу на новостях об ударах по йеменским хуситам.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:00 МСК повысилась на 3,8%, до $80,34 за баррель. Котировки превысили $80 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4%, до $74,89 за баррель.

Международная коалиция вооруженных сил с США во главе в четверг нанесла удары по позициям повстанцев-хуситов на территории Йемена. Это было ответом на атаки судов в Красном море и может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Barron''s.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.