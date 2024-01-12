Удачный момент для покупки ОФЗ с фиксированным купоном еще не наступил - SberCIB

Удачный момент для покупки ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) еще не наступил, полагает стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Котировки ОФЗ с фиксированным купоном заметно восстановились в 4К23, однако удачный момент для их покупки еще не наступил, - отмечает эксперт. - По нашему мнению, Минфин продолжит активно размещать ОФЗ на внутреннем рынке, при этом спрос на бумаги с фиксированной доходностью в 1К24 вряд ли будет таким же высоким, как кварталом ранее. Мы считаем более интересными инструменты денежного рынка и флоатеры, которые должны принести в этом году больший доход, чем ОФЗ-ПД. ОФЗ с фиксированным купоном могут вновь стать интересными только после появления более явных признаков "охлаждения" экономики, таких как замедление роста устойчивых компонентов инфляции, снижение потребительского спроса и темпов кредитования".

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