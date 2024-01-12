"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex с целью $487,7

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex Pharmaceuticals с целевой ценой на 12 месяцев $487,7 за штуку и потенциалом роста 15,1% с текущих уровней, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции Vertex за последний год показали динамичный рост и в полной мере оправдали наши ожидания - доходность бумаги за 12 месяцев составила 47%, - отмечает эксперт. - За четвертый квартал компания успела порадовать инвесторов сразу несколькими важными новостями относительно экспериментальных препаратов - Vertex добилась одобрения первого в США препарата на основе технологии редактирования генов CRISPR, exa-cel, а также обнародовала позитивные результаты исследований в области диабета 1-го типа и терапии болевого синдрома. Препарат exa-cel для лечения серповидноклеточной анемии и бета-талассемии также одобрен в Саудовской Аравии и Бахрейне, где генетические заболевания крови встречаются особенно часто. Посредством достигнутых научных прорывов компания способна вывести на рынок не один блокбастер в ближайшие годы".

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза) и наследственных болезней крови.

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