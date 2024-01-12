Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft и Apple

Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft Corp. и Apple Inc. с целевыми уровнями $400 и $200 за бумагу соответственно, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егор Толмачев.

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире - акции Microsoft выросли на 2%, а стоимость компании достигла $2,903 трлн, в то время как бумаги Apple подешевели на 0,9%, в результате чего капитализация компании составила $2,871 трлн, отмечается в комментарии.

"Хотя с точки зрения оценок по ключевым мультипликаторам обе компании и выглядят дорого, Microsoft в начале этого года продолжила рост капитализации в отличии от Apple, - пишет Толмачев. - Так, с наступления 2024 года акции Apple упали на 3,3%, по сравнению с повышением Microsoft на 1,8%. В последние кварталы возникает все больше опасений относительно дальнейших перспектив бизнеса AppleMicrosoft, которая является одним из основоположников и ключевых бенефициаров тренда на ИИ, демонстрирует стремительное развитие во всех сегментах бизнеса. Сейчас аналитики Уолл-стрит с большим оптимизмом смотрят на акции Microsoft и в 90% случаев дают рекомендацию "покупать". Apple с начала 2024 года уже получила несколько негативных пересмотров рекомендаций от брокерских фирм, покрывающих компанию, и имеет около 55% рекомендаций "покупать" и 10% - "продавать". Мы считаем, что акции обеих компаний сохраняют потенциал роста на горизонте 12 месяцев и даем рекомендацию "покупать".

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