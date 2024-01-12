"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: $87, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 года 16 января. Ожидается, что выручка составит $12,77 млрд, а прибыль на акцию - $1,07. Отчетность компании может превзойти прогнозы за счет роста чистого процентного дохода благодаря высокой ключевой ставке, а также постепенному восстановлению рынка M&A в конце прошлого года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $97. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $87 риск на портфель составит 0,20%", - указывают в "Финаме.

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