Акции Северстали, ММК и НЛМК пока сохраняют позитивную оценку - "Алор Брокер"

Акции "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) сохраняют позитивную оценку до момента распределения накопленных прибылей эмитентов, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Если "Северсталь" решится на выплату дивидендов за 2023 год, то с большой вероятностью данному примеру последуют "ММК" и "НЛМК". Однако дивиденды будут интересными лишь в случае, если в дивидендную массу войдет часть прибыли за 2022 год. При другом сценарии вряд ли дивидендная доходность превысит безрисковую ставку, - пишет эксперт. - В целом на бумаги сектора смотрим позитивно, но лишь до тех пор, пока не будет распределена накопленная прибыль. Текущие же операционные результаты компаний вряд ли превысят средний показатель по экономике. Поэтому после выплаты дивидендов и в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ бумаги потеряют большую часть своей привлекательности".

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