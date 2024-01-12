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12 января 2024 года 09:09

Нефть продолжает дорожать

Рынок акций США слабо изменился по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики в пятницу. Цены на нефть активно поднимаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в четверг, инвесторы оценивали данные о декабрьской инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре и превысила средний прогноз рынка, составлявший 3,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В ноябре повышение составило 0,3% и 4% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно ноября и на 3,8% в годовом выражении.

После публикации статданных оценка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в марте опустилась до 65% с 70%, пишет Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных с октября 202 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 210 тыс., по данным Trading Economics.

Акции Chesapeake Energy (SPB: CHK) выросли на 3,2% на новости о покупке газодобывающей компании Southwestern Energy Co. (SPB: SWN). Сделка будет оплачена акциями и оценивается в $7,4 млрд. Совокупная добыча компаний после слияния достигнет порядка 7,9 млрд кубических футов в сутки.

Цена бумаг Hertz Global Holdings Inc. снизилась на 4,3% после того, как американский сервис проката автомобилей объявил о намерении продать около трети всех своих электромобилей, или примерно 20 тыс. машин. В результате компания зафиксирует единовременное списание на сумму около $245 млн.

Капитализация Occidental Petroleum (SPB: OXY), занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, повысилась на 0,6% на новости, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) за последние дни купила около 84 млн акций Occidental, и в результате Berkshire теперь принадлежит 34% нефтепроизводителя.

Рыночная стоимость KB Home опустилась на 1,2%. Американская строительная компания снизила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, хотя оба показателя оказались лучше прогнозов.

Акции производителя микрочипов NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 0,9% и обновили исторический максимум.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и составил 37711,02 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,07% - до 4780,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил менее 0,01% и составил 14970,19 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в пятницу, трейдеры оценивают сигналы из США, а также статданные из Китая.

Отчет о динамике потребительских цен в США за декабрь, опубликованный в четверг, показал более существенное, чем ожидалось, ускорение темпов инфляции в стране. Это вынудило инвесторов несколько умерить ожидания в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Market Watch.

Прогнозы резкого уменьшения ставки американским ЦБ в 2024 году оказывали поддержку мировым рынкам акций в конце прошлого года и в первые дни текущего.

Рынок Японии уверенно растет в пятницу, индекс Nikkei 225 поднялся на 1,4%, обновив максимум с 1990 года. На этой неделе значение индикатора повысилось на 6%.

Поддержку японскому рынку оказывают ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики в стране, слабая иена и сильные результаты местных компаний, отмечает Trading Economics.

В числе лидеров роста в Токио - акции Fast Retailing (5,9%), Keyence (2,2%), Nintendo (2,4%), KDDI Corp (1,1%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Объем китайского экспорта в декабре 2023 года увеличился на 2,3% в годовом выражении, до $303,6 млрд, сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР.

Рост был зафиксирован по итогам второго месяца подряд и был максимальным с апреля. Аналитики ожидали менее существенного повышения экспорта - на 1,7%, по данным Trading Economics.

Объем китайского импорта в прошлом месяце увеличился на 0,2% - до $228,2 млрд, в целом совпав с прогнозами рынка.

Между тем потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Дефляция в КНР отмечена по итогам третьего месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал дефляцию на уровне 0,4%.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,7% в годовом выражении (-3% в ноябре). Снижение отмечено по итогам 15-го месяца подряд.

Трейдеры надеются, что дефляция и ослабление экономического роста подтолкнут Народный банк Китая к очередному снижению процентных ставок и нормы резервирования для банков в этом году.

В числе лидеров роста в материковом Китае в пятницу - акции IT-компаний, в том числе, Genimous Technology (+10%), JWIPC Technology (+6,1%), Clenergy Technology (+7,4%). В то же время дешевеют бумаги Ping An Insurance (-0,6%), China Pacific Insurance (-2%), China Life Insurance (-0,2%).

Снижение в Гонконге демонстрируют акции Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (-2,1%), Xiaomi (SPB: 1810) (-1,7%), China Resources Land (-1,7%), Semiconductor Manufacturing International (-1,6%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился в ходе торгов на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,8%.

Цены на нефть активно поднимаются утром в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $78,78 за баррель, что на $1,36 (1,76%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,61 (0,8%), до $77,41 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,34 (1,86%) и составили $73,36 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $0,65 (0,9%), до $72,02 за баррель.

Нефть марки WTI не опускается ниже уровня долгосрочной поддержки, проходящего около отметки в $70 за баррель, с начала 2024 года, отмечет редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Основная причина - геополитическая неопределенность вокруг расширяющегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним атаки хуситов, которых поддерживает Иран, на корабли в Красном море", - добавил он.

Как сообщалось, йеменские хуситы ранее на этой неделе провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море по соображениям безопасности.

В ответ военные США и союзников нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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