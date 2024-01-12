Динамика российских акций утром смешанная, рост индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля

Москва. 12 января. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику рублевых цен blue chips на фоне подорожавшей на геополитических рисках нефти (Brent превысила $79 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии выхода финотчетов банков и статистики в США; рост индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3179,45 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1136,06 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 88,15 рубля (-0,44 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", позитивная картина на российском рынке акций в целом пока не меняется. С учетом обновления новых уровней по индексу МосБиржи рост может продолжиться к верхней границе широкого диапазона 3300 пунктов благодаря притоку свежей ликвидности. Тем не менее, для обновления верхней границы диапазона нужны более мощные катализаторы. На американском рынке в пятницу стартует долгожданный сезон отчетности - первыми отчитаются крупные банки.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что рынок акций РФ готовится к покорению локальных максимумов.

Внешний фон в пятницу можно назвать неоднозначным. Цены на нефть сохраняют импульс к росту после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные после выхода статданных по инфляции в США, превысивших прогнозы.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI тестируют сопротивления $79 и $74 за баррель соответственно на фоне усиления геополитической напряженности в Красном море и атак США и Великобритании на хуситов.

Высокие цен на нефть и позитив в отдельных секторах поддерживают рынок акций РФ. В частности, накануне подтвердились надежды на возобновление выплат дивидендов в сталелитейном секторе после новостей о планах "Северстали" рассмотреть дивидендный вопрос на совете директоров. По акциям банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также ждут выплат за 2023 год, а новым краткосрочным драйверов покупок в Globaltrans (MOEX: GLTR) стали сообщения о возможной выкупе 15%-ной доли в компании владельцем "Северстали". После дивидендных "гэпов" интерес в конце недели может вернуться к акциям "Роснефти" и "Магнита", считает Кожухова.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, индекс МосБиржи, несмотря явное улучшение ситуации на рынке нефти из-за геополитики, может продолжить тяготеть лишь к умеренному росту (целевым в пятницу видится диапазон 3160-3210 пунктов): спрос на "фишки" может инерционно остаться невысоким из-за крепкого рубля. В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса в направлении осенних максимумов выглядит наиболее вероятным, полагает эксперт.

Аналитики ФГ "Финам" также отмечают рост нефти и металлов на фоне возросших геополитических рисков после военных действий на Ближнем Востоке.

Стоимость нефти Brent превысила $79 за баррель вслед за ударами по хуситам в Йемене со стороны США и Великобритании. Это рост может усилиться в случае проблем с поставками.

В Китае данные по ИПЦ за декабрь свидетельствуют о продолжающемся дефляционном давлении, при этом инфляция в сфере услуг продолжает расти. Индекс цен производителей, отражающий цены на оптовом уровне, также упал, хотя экспорт показал небольшой рост, что является позитивным сигналом для китайской экономики.

В США начинается сезон отчетности, с которым связаны большие ожидания от таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase и Bank of America. Рынок будет внимательно следить за показателями их прибыльности и резервами под возможные невыплаты по кредитам.

На рынке акций РФ сохраняется оптимизм, индекс МосБиржи поднялся до максимумов конца ноября 2023 года и демонстрирует позитивные технические сигналы, что может предвещать продолжение роста.

Особенное внимание привлекают акции "Магнита", которые могут отскочить вверх после дивидендного "гэпа". В условиях отсутствия существенных уровней сопротивления на графике цены могут достаточно быстро достигнуть отметки 8000 рублей, что подтверждается высоким объемом торгов по этим акциям. Рост акций "Магнита" может также стимулировать интерес к акциям ритейлера X5 Retail (MOEX: FIVE), полагают в "Финаме".

В США в четверг индексы изменились в пределах 0,1%, инвесторы оценивали данные о декабрьской инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре и превысила средний прогноз рынка, составлявший 3,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В ноябре повышение составило 0,3% и 4% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно ноября и на 3,8% в годовом выражении.

После публикации статданных оценка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в марте опустилась до 65% с 70%, пишет Trading Economics.

В Азии в пятницу также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,3%, CAC40 и DAX просели на 0,3-0,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Японский индекс Nikkei 225 обновил максимум с 1990 года, за неделю индикатор прибавил 6%. Поддержку японскому рынку оказывают ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики в стране, слабая иена и сильные результаты местных компаний, отмечает Trading Economics.

Объем китайского экспорта в декабре 2023 года увеличился на 2,3% в годовом выражении, до $303,6 млрд, сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР. Рост был зафиксирован по итогам второго месяца подряд и был максимальным с апреля. Аналитики ожидали менее существенного повышения экспорта - на 1,7%, по данным Trading Economics.

Между тем, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Дефляция в КНР отмечена по итогам третьего месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал дефляцию на уровне 0,4%.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,7% в годовом выражении (-3% в ноябре). Снижение отмечено по итогам 15-го месяца подряд.

Трейдеры надеются, что дефляция и ослабление экономического роста подтолкнут Народный банк Китая к очередному снижению процентных ставок и нормы резервирования для банков в этом году.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,1 за баррель (+2,2% и +0,8% накануне), февральская цена WTI - $73,66 за баррель (+2,3% и +0,9% в четверг).

Йеменские хуситы ранее на этой неделе провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море по соображениям безопасности.

В ответ военные США и союзников в ночь на пятницу нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+18,9%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+11,4% и +7,6% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7% и +5,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,6%).

Подешевели акции ИК "Русс-Инвест" (-6,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-6,1%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-4,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,9%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,61 млрд рублей (из них 1,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 726,24 млн рублей на бумаги "Роснефти" и 685,01 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).