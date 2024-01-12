"БКС Мир инвестиций ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг "Северсталь", "НЛМК" и "ММК", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции компаний прибавили в цене до 10% с 25 декабря 2023 года, а с момента открытия идеи в середине прошлого месяца выросли на 25%. Прогнозируем, что котировки до конца марта 2024 года увеличатся еще на 10% за счет роста цен на сталь и позитивных финансовых результатов", - указывают эксперты.

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