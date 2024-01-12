Рубль, вероятно, закончит торги пятницы около 88 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль, вероятно, закончит торговую неделю около уровня 88 руб./$1, однако с понедельника (после увеличения продаж валюты ЦБ РФ) возможно начало движения к уровням ниже 87 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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