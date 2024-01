Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре 2023 года;

- объем новых кредитов в Китае;

- индекс цен производителей США в декабре 2023 года;

- индекс потребительских цен России в декабре 2023 года;

- квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo, BlackRock, Citigroup Inc., Bank of New York Mellon.

