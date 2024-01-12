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12 января 2024 года 10:40
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре 2023 года; - объем новых кредитов в Китае; - индекс цен производителей США в декабре 2023 года; - индекс потребительских цен России в декабре 2023 года; - квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo, BlackRock, Citigroup Inc., Bank of New York Mellon. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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12 января 2024 года 18:25
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 87-90 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 87-90 руб./$1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Рубль продолжает тренд на укрепление, сформировавшийся после новогодних каникул, - отмечает эксперт. - Доллар США по отношению к рублю... читать дальше
.12 января 2024 года 17:54
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $160 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Сергея Вахрамеева и Георгия Горбунова. "Стоимость седана Model 3 в минимальной комплектации снизилась на 5,9%, внедорожника Model Y - на 2,8%, -... читать дальше
.12 января 2024 года 17:14
Удачный момент для покупки ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) еще не наступил, полагает стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Котировки ОФЗ с фиксированным купоном заметно восстановились в 4К23, однако удачный момент для их покупки еще не наступил, - отмечает эксперт. - По нашему... читать дальше
.12 января 2024 года 16:35
Цена золота может подняться в диапазон $2080-2100 за тройскую унцию, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) ЕвгенийЛоктюхов. "Цена на золото снова начала расти после двухнедельного охлаждения, вызванного уходом избыточной эйфории в отношении темпов снижения ставки ФРС США в этом году. Технически... читать дальше
.12 января 2024 года 15:56
Дивидендная доходность акций "КАМАЗа" может составить 1,9-2,75% за 2023 год, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "КАМАЗ" - лидер рынка грузовиков с долей 20% - опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты за первые 6 месяцев 2023 года, - пишет эксперт. -... читать дальше
.12 января 2024 года 15:39
Москва. 12 января. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в пятницу, обновили минимальные отметки за несколько недель. Рубль растет к бивалютной корзине четвертый день подряд на фоне дорожающей нефти и с учетом решения Минфина РФ впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила. читать дальше
.12 января 2024 года 15:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex Pharmaceuticals с целевой ценой на 12 месяцев $487,7 за штуку и потенциалом роста 15,1% с текущих уровней, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Vertex за последний год показали динамичный рост и в... читать дальше
.12 января 2024 года 14:57
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Microsoft Corp. и Apple Inc. с целевыми уровнями $400 и $200 за бумагу соответственно, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егор Толмачев. Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире -... читать дальше
.12 января 2024 года 14:28
Тенденция к росту рынка акций РФ, скорее всего, сохранится на следующей неделе, и ее целями станут 3240 и 1160 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций на следующей неделе может сохранить склонность к... читать дальше
.12 января 2024 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $97 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: $87, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о финансовых результатах за... читать дальше
.12 января 2024 года 13:18
Акции "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) сохраняют позитивную оценку до момента распределения накопленных прибылей эмитентов, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор... читать дальше
.12 января 2024 года 12:42
лютная пара доллар/рубль может протестировать на прочность поддержку на уровне 87,5 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,... читать дальше
.12 января 2024 года 11:59
Рубль может укрепиться до уровня 85 руб./$1 в конце первого квартала текущего года, при этом он может вернуться к отметке 90 руб./$1 во втором квартале, считает стратег SberCIB Investment Research Юрий Попов. "Рубль получит поддержку в начале 2024 года благодаря решению ЦБ по продаже валюты и... читать дальше
.12 января 2024 года 11:27
"БКС Мир инвестиций ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг "Северсталь", "НЛМК" и "ММК", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции компаний прибавили в цене до 10% с 25 декабря 2023 года, а с момента открытия идеи в середине прошлого месяца выросли на 25%. Прогнозируем, что котировки до конца... читать дальше
.12 января 2024 года 11:27
Москва. 12 января. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику рублевых цен blue chips на фоне подорожавшей на геополитических рисках нефти (Brent превысила $79 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии выхода финотчетов банков и статистики в США; рост индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля. читать дальше
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