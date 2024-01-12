Курс рубля может закрепиться около 88 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может закрепиться около уровня 88 руб./$1 на торгах в пятницу (поддержку оказывает тот факт, что продажи иностранной валюты ЦБ РФ в текущем месяце будут больше, чем ожидалось, кроме того, позитивное влияние оказывает дорожающая нефть), считают аналитики SberCIB Investment Research.

"На рынке нефти геополитика выходит на первый план. Интерес для инвесторов также будут представлять декабрьская статистика внешней торговли Китая и ИЦП в США. Мы ожидаем, что нефть марки Brent продолжит в течение дня торговаться в диапазоне $78-79 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка в обзоре.

"Доходности ОФЗ-ПД в четверг выросли в среднем на 8 б.п. В пятницу рынок может частично отыграть потери из-за продолжающегося укрепления рубля. Важным событием станет публикация данных по инфляции в России, которая выйдет после закрытия торгов", - указывают в SberCIB.

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