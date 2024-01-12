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12 января 2024 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в четверг, инвесторы оценивали данные о декабрьской инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре и превысила средний прогноз рынка, составлявший 3,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В ноябре повышение составило 0,3% и 4% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно ноября и на 3,8% в годовом выражении. После публикации статданных оценка вероятности снижения ключевой процентной ставки ФРС в марте опустилась до 65% с 70%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в пятницу, трейдеры оценивают сигналы из США, а также статданные из Китая. Рынок Японии уверенно растет в пятницу, индекс Nikkei 225 поднялся на 1,5%, обновив максимум с 1990 года. На этой неделе значение индикатора повысилось на 6%. Поддержку японскому рынку оказывают ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики в стране, слабая иена и сильные результаты местных компаний. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился в ходе торгов на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. Объем китайского экспорта в декабре 2023 года увеличился на 2,3% в годовом выражении, до $303,6 млрд, сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР. Рост был зафиксирован по итогам второго месяца подряд и был максимальным с апреля. Аналитики ожидали менее существенного повышения экспорта - на 1,7%. Объем китайского импорта в прошлом месяце увеличился на 0,2% - до $228,2 млрд, в целом совпав с прогнозами рынка.

Между тем потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре уменьшились на 0,3% в годовом выражении. Дефляция в КНР отмечена по итогам третьего месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал дефляцию на уровне 0,4%. В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,7% в годовом выражении (-3% в ноябре). Снижение отмечено по итогам 15-го месяца подряд. Трейдеры надеются, что дефляция и ослабление экономического роста подтолкнут Народный банк Китая к очередному снижению процентных ставок и нормы резервирования для банков в этом году.

В свою очередь цены на нефть активно поднимаются утром в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $79,06 за баррель, что на 2,13% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 0,8%, до $77,41 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 2,2% и составили $73,61 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 0,9%, до $72,02 за баррель.

Нефть марки WTI не опускается ниже уровня долгосрочной поддержки, проходящего около отметки в $70 за баррель, с начала 2024 года, отмечет редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. "Основная причина - геополитическая неопределенность вокруг расширяющегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним атаки хуситов, которых поддерживает Иран, на корабли в Красном море", - добавил он.

Йеменские хуситы ранее на этой неделе провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море по соображениям безопасности. В ответ военные США и союзников нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 января выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,77 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,934 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,08% и составил 106,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 877 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,8%), "ВЭБ.РФ-19" (-0,76%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,5%), а в лидерах роста - облигации "ВЭБ.РФ-21" (+1,1%), "Газпромбанк БО-17" (+0,55%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Техно Лизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Компания начала размещение выпуска 21 декабря. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет гаситься ежеквартально, начиная с 51-го купона, еще 70% номинала - в дату погашения.

Альфа-банк 16 января начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 1 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 30 января или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,9% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: наименьшее значение между 12,9% и разницей между 25,9% и средним значением ключевой ставки ЦБ. Купоны квартальные.

МФК "МигКредит" 16 января планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-го купона - 21% годовых, ему соответствует доходность к годовой оферте на уровне 23,1% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация последние два года обращения, в результате его дюрация составит около 0,9 года.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) в первой декаде февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, по выпуску предусмотрены квартальные купоны.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 36-го купона облигаций 37-38 серий в размере 8,48% годовых. Выпуски 37-й и 38-й серий объемом 20 млрд рублей каждый были размещены в мае 2015 года. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "Главстрой" установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых. Ставка 6-го купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%. "Главстрой" завершил размещение 5-летнего выпуска на 1,5 млрд рублей в июле 2021 года, эмиссия размещена в пользу "Ингосстраха" (MOEX: INGS). Ставка текущего купона составляет 9,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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