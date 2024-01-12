Снижение ставки ФРС вероятно не ранее мая-июня 2024г - "Русс-Инвест"

ФРС США пойдет на снижение ставки, скорее всего, не ранее мая-июня 2024 года, считает главный экономист "Русс-Инвеста" Александр Арутюнян.

"Мы по-прежнему стоим на том, что ФРС завершила цикл повышения ставки и что, по всей вероятности, ставку все же снизят в наступившем году, так как ее реальная доходность (за минусом вышедшей инфляции) составляет 160 б.п. В случае дальнейшего снижения базовой инфляции (хотя бы до 3%) положительная реальная доходность достигнет 250 б.п., в результате чего у ФРС появится возможность снизить ее, по крайней мере, на 50-75 б.п. Инвесторы, конечно, чересчур оптимистичны, когда предполагают снижение ставки уже в марте (если судить по фьючерсам на ставку по федеральным фондам) и ее сокращение в течение текущего года аж на 150 б.п. Вот и президент Федерального резервного банка Кливленда Л. Местер прямо заявила, что март - это слишком рано для снижения ставки, - пишет эксперт в обзоре. - Думаем, что при такой динамике макроэкономических показателей ставку начнут сокращать не раньше мая-июня и снизят не более чем на 100 б.п. в 2024 году. Вот если инфляция действительно достигнет целевого уровня ФРС на уровне 2% в год, и положительная реальная доходность текущей ставки составит 350 б.п. - тогда другое дело".

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