Локальный ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие дни - 3200п - БКС Экспресс

Локальный ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие торговые сессии составляет 3200 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи в четверг переписал шестинедельные максимумы, обороты торгов резко повысились: 83,5 млрд руб. против 51,5 млрд руб. в среду, что лишь усиливает позитивный сантимент. С технической точки зрения индекс закрепляется выше принципиальных 3150 пунктов. Данная планка делит полугодовой боковик 3000-3300 пунктов пополам. Ранее потеря этой поддержки привела к декабрьскому падению индекса на нижнюю границу, в моменте был даже "пролив" на расчетную предельную глубину 2959 пунктов. А сейчас, после выхода вверх за 3150 пунктов, есть предпосылки для движения индекса к верхнему уровню многомесячной консолидации, - пишет аналитик в обзоре. - Накануне отмечались реперные точки 3200 пунктов и 3250 пунктов, и, скорее всего, в пятницу будет попытка добраться до первого сопротивления, где активность продавцов бумаг и игроков на понижение может возрасти".

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