Рубль в четверг укрепился в основных парах на фоне дорожающей нефти и решения Минфина возобновить продажу валюты по бюджетному правилу

Москва. 11 января. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль вырос к бивалютной корзине третий день подряд на фоне дорожающей нефти и с учетом решения Минфина РФ впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 88,59 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 74 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,16 руб./EUR1, подешевев на 84,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 78,6 копейки, до 92,45 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 8,6 копейки - до 12,32 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к основным валютам по итогам четверга, поддержку ему продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывают рост цен на нефть, свежие данные относительно исполнения российского бюджета за 2023 год, а также продажи валюты в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 9 января на 0,8 млрд рублей, расчетами 10 января - на 0,9 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводились в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Ранее сообщалось, что 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. С учетом свежих данных Минфина относительно объемов операций по бюджетному правилу с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 130,8 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило минус 199,9 млрд руб. Министерство объясняет это корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

С 7 декабря по 12 января ежедневные покупки составляют 11,7 млрд рублей (244,8 млрд рублей за период).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

Так, ЦБ ранее сообщал, что в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществление продажи валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Федеральный бюджет РФ в 2023 году, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,241 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Законом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что министерство ожидает дефицит в номинальном выражении на уровне плановых значений, а в соотношении к ВВП ниже плана.

По предварительным данным, в январе-ноябре дефицит был на уровне 878 млрд рублей, или 0,5% ВВП, по уточненной оценке - 748 млрд руб. Таким образом, в декабре на фоне традиционного для этого месяца скачка расходов дефицит составил более 2 трлн рублей (2,363 трлн или 2,493 трлн руб.).

Доходы бюджета составили в 2023 году 29,123 трлн рублей, расходы - 32,364 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы составили 20,301 трлн рублей и увеличились на 25% год к году. Нефтегазовые доходы составили 8,822 трлн рублей, снизившись по сравнению с 2022 годом на 23,9%.

"После незначительного роста курса доллара США в дни новогодних каникул, в начале рабочей недели валютный рынок успокоился и рубль начал постепенно укрепляться на фоне продажи валютной выручки экспортерами и снижения спроса на валюту со стороны населения. В ближайшие дни курс рубля может укрепиться до уровня 88 за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль в начале торгов сдержанно дешевел, но вскоре резко укрепился. Доллар впервые с конца ноября приближался к 88,5 руб., евро установил месячный минимум около 97,3 руб. Затем валюты перешли к попыткам скорректировать потери в паре с рублем. Восходящей динамике рубля способствовала информация о том, что с 15 января Банк России будет продавать ежедневно иностранную валюту в сумме на 15,9 млрд руб. Это почти в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы, что в том числе обусловлено возвращением ЦБ к операциям в рамках бюджетного правила", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Подъем цен на нефть продолжился вечером в четверг из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК повысились на 2,81%, до $78,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,19%, до $73,68 за баррель.

Йеменские хуситы ранее на этой неделе организовали массированную атаку ракетами и дронами на суда в Красном море и в узком Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит около 10% мировых потоков нефти. По данным военных США, все дроны и ракеты были сбиты, однако транспортные компании все равно избегают маршрута через Красное море.

Кроме того, иранские военные подтвердили информацию о задержании танкера в Оманском заливе. St. Nikolas следует в направлении портов Исламской республики, говорится в сообщении государственного агентства "Мехр". Судно конфисковано по решению суда в качестве ответа на "кражу Соединенными Штатами иранской нефти в 2023 году".

St. Nikolas, которым владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, перевозил иракскую нефть и следовал по маршруту из Басры (Ирак) в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras. При этом иранская сторона, как отмечает "Мехр", называет танкер "американским".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 января на 61,21 копейки, до 88,7818 руб./$1, и уменьшил курс евро на 33,44 копейки, до 97,5401 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 60,13 копейки по отношению к среде и составил 88,7973 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 60,81 копейки и составил 88,8059 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 452,188 млн, из которых $425,943 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 026,245 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 31,29 копейки, до 97,5534 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 35,99 копейки, до 97,5356 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR689,182 млн, из которых EUR259,887 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR429,295 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 января опустилась на 25 базисных пунктов - до 15,34% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в четверг на 3 базисных пункта - 15,43% годовых, на три месяца - повысилась относительно среды также на 3 базисных пункта, до 14,85% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,02% годовых.