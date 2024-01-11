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11 января 2024 года 19:33

Рынок акций РФ превысил 3180п по индексу МосБиржи во главе с Северсталью, упали Роснефть и Магнит после отсечки

Москва. 11 января. Рынок акций РФ в четверг вырос при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent поднялась к $78,8 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3180 пунктов. Лидировали в росте бумаги металлургов во главе с "Северсталью" (+7,2%) на дивидендных ожиданиях, аутсайдерами выступили просевшие после отсечек дивидендов бумаги "Роснефти" и "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3181,25 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1131,92 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 6,5%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 88,59 рубля (-0,74 рубля).

Акции "Северстали" выросли на новости о рассмотрении советом директоров компании вопроса о выплате дивидендов за 2023 год на ближайшем заседании, о чем сообщил CEO компании Александр Шевелев.

По его словам, компания "остается в рамках утвержденной дивидендной политики", продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и нацелена вернуться к дивидендным выплатам в 2024 году, сообщила пресс-служба.

Также подорожали в четверг акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+6,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,4% и +0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы").

Подешевели акции "Роснефти" (-3,6%, до 580 рублей; выплаты за 9 месяцев 2023 года - 30,77 рубля на акцию), "Магнита" (-2,3%, до 7147 рублей; выплаты 412,13 рубля из прибыли прошлых лет).

Также просели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,2%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг торговался разнонаправленно. Утром индекс МосБиржи снижался из-за укрепления рубля и дивидендного "гэпа" в акциях "Магнита" и "Роснефти", но далее произошел отскок вверх на бумагах металлургов.

Цены на нефть ускорили рост после очередного инцидента с судоходством в ближневосточных водах. Влияние на рынок оказал корпоративный новостной фон. Акции "Северстали" дорожали на сообщениях, что совет директоров компании на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов.

К концу дня общерыночный сантимент ухудшился после публикации статистики по потребительской инфляции в США, которая ускорилась до 3,4% г/г в декабре, что выше ноябрьских 3,1% и прогнозных 3,2%. В пятницу данные по потребительским ценам представит Росстат. Также инвесторы обратят внимание на декабрьские ИПЦ и торговый баланс Китая, информацию о ценах производителей в Штатах.

"Фактор пятницы и склонность рубля к укреплению могут сдерживать растущий импульс. Вместе с тем реинвестирование ранее полученных дивидендов в акции видится интересной идеей и может подпитывать рынок в обозримой перспективе. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 января - 3100-3200 пунктов", - считает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает поддержку рынка акций РФ новостями о промежуточных дивидендах крупных компаний и ожиданиями их реинвестирования, а также продолжающимся укреплением рубля. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что экономический рост в России по итогам 2023 года может составить 4%, было оптимистично воспринято рынком.

Цена нефти Brent в четверг превысила $78 за баррель на фоне вновь обострившейся обстановки в Красном море. В пятницу индекс МосБиржи снова будет двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает аналитик.

Тем временем, инфляция потребительских цен в США в декабре 2023 года вновь ускорилась после замедления в течение последних четырех месяцев, причем показатели превысили прогнозы. Таким образом, ожидания, что ФРС уже в ближайшее время перейдет к смягчению монетарной политики, скорее всего, не оправдаются, считает аналитик.

В то же время не исключено, что ФРС, учитывая сильные показатели декабрьского рынка труда, способствующие ускорению инфляции, может принять решение о новом повышении процентных ставок на 0,25 процентного пункта. Но такой вариант менее вероятен, чем сохранение коридора ставок на текущем уровне, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку рынку акций РФ в четверг оказали корпоративные новости, динамика рубля и внешний фон.

Рубль обновил максимумы с ноября к доллару и юаню, а также поднялся до очередного пика с декабря к евро. Минфин РФ в четверг при этом заявил, что впервые за полгода вернется к продажам валюты и золота по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля в ежедневном объеме 4,1 млрд руб.

Бумаги "Северстали" подскочили до максимума с марта 2022 года после заявлений главы компании о намерении совета директоров на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики. Идея возвращения к дивидендам сталелитейных компаний в 2024 году может стать одним из драйверов роста акций сектора и в четверг поддержала также акции НЛМК и ММК.

Котировки ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,1%) в четверг ускорили рост после сообщений СМИ о возможном выкупе владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым около 15% расписок компании. Фундаментально, с одной стороны, краткосрочно интерес к Globaltrans позитивен для расписок, но с другой - фактическая покупка крупной доли подсанкционной "Северсталью" среднесрочно также увеличит риски для транспортной компании. Пока же Globaltrans в 2023 году вошел в пятерку лидеров роста акций индекса МосБиржи и отчитался о скачке чистой прибыли в I полугодии в 1,7 раза (до 20,903 млрд руб.), что превысило прогнозы. Компания в конце августа подтвердила планы по редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, что предполагает истечение заявленного срока к концу февраля, полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи демонстрирует краткосрочный восходящий тренд от 15 декабря, целью движения является район 3250 пунктов, но перед этим нужно преодолеть промежуточное сопротивление 3200 пунктов.

Довольно неприятным моментом сейчас является негативная динамика акций финансового сектора - очень часто бумаги банков являются индикатором общих настроений инвесторов. Продолжаются аномальные движения отдельных бумаг "третьего эшелона" - это говорит о том, что спекулянты не очень верят в дальнейший подъем индекса МосБиржи и уходят в "неликвид". Поэтому особой уверенности в продолжении общего роста рынка акций нет: дорогой рубль и относительно дешевая нефть будут этому мешать, считает Антонов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), однако после статистики из США снизилась Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,7-0,9%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК теряют 0,4-0,5%).

Банк Кореи в четверг ожидаемо сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых - восьмой раз подряд. Кроме того, он подтвердил оценку роста ВВП страны в этом году на уровне 2,1%, общей инфляции - на уровне 3,6%, базовой инфляции - 2,3%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал менее значительное усиление инфляции - до 3,2%.

Усиление инфляции сокращает ожидания скорого смягчения монетарной политики Федрезерва США, на что рынки отреагировали умеренным пессимизмом.

В пятницу рынок ждет декабрьских данных о потребительской и производственной инфляции в Китае, в субботу - о его внешнеторговом балансе.

На нефтяном рынке в четверг цены корректируются вверх после снижения накануне на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $78,76 за баррель (+2,6% и -1% накануне), февральская цена WTI - $73,49 за баррель (+3% и -1,2% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

Респонденты S&P Global Commodity прогнозировали в среднем снижение запасов нефти на 900 тыс. баррелей, а также увеличение резервов бензина на 4,9 млн баррелей и дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Еще одним фактором, оказывающим повышательное давление на цены, является остановка добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара, мощность которого составляет 300 тыс. баррелей в сутки, из-за политических протестов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+21,8%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+19,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+13,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+11,4%), SFI (MOEX: SFIN) (+10,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+8,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+8,3%).

Обыкновенные акции "ТГК-2" взлетели на новостях о переходе контрольного пакета к Росимуществу - ведомство получило в прямое распоряжение 59,8% акций компании. Как говорится в раскрытии компании, основанием стало решение Ленинского районного суда Ярославля от 14 июля 2023 г. об обращении в доход РФ акций компании. Датой приобретения права распоряжения указано 29 декабря 2023 г.

При этом без учета решения совета директоров "ТГК-2" не выплачивать дивиденды, доля голосующих акций Росимущества составит 60,48%, следует из сообщения компании.

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-8,2%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-7%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-4,5%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-4,5%), "МГКЛ" (MOEX: MGKL) (-4,5%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-4%).

Расчетный депозитарий "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,9%), где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, в начале января представил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов, сообщил накануне СПБ банк.

СПБ банк ожидает от OFAC утверждения плана действий, также ведет работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов. После введения блокирующих санкций США у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,73 млрд рублей (из них 7,69 млрд рублей пришлось на акции "Северстали", 7,04 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 6,17 млрд рублей на акции "НЛМК").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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