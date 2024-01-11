Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 11 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,51% от номинала (доходность - 10,06% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,25% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день на 14 базисных пунктов - до 36,15% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 14,61% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 5 базисных пунктов - до 56,52% от номинала (доходность выросла на 11 базисных пунктов, составив 31,11% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,11% от номинала (их доходность увеличилась на 6 базисных пунктов, до 18,55% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 50,4% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 19,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла всего на 2 базисных пункта, составив 65,35% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries, плавно подраставшие в первой половине дня, ближе к вечеру перешли к снижению после публикации данных по инфляции в США, вернувшись тем самым к уровням закрытия предыдущего дня.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре и превысила средний прогноз рынка, составлявший 3,2%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В ноябре повышение составило 0,3% и 4% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно ноября и на 3,8% в годовом выражении.

После публикации статданных оценка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в марте опустилась до 65% с 70%, пишет Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных с октября 202 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 210 тыс.