Возобновление дивидендных выплат будет сильным драйвером для акций Северстали - "Финам"

Возобновление дивидендных выплат будет сильным драйвером для акции "Северстали", отмечается в комментарии инвесткомпании "Финам".

"Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в кулуарах выставки-форума "Россия" сказал, что Совет директоров компании на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов в текущем году, подчеркнув, что "вероятность достаточно высокая". Этого оказалось достаточно, чтобы котировки "Северстали" подскочили на 6% и потянули вверх акции металлургического сектора. Безусловно, возобновление дивидендов будет сильным драйвером для акций металлургов", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Эксперт полагает, что если компания возобновит выплаты, при этом не изменит своей дивидендной политики и станет направлять на дивиденды 100% свободного денежного потока, доходность может оказаться достаточно высокой.

"В I полугодии 2023 года "Северсталь" получила FCF в размере 60 млрд руб., по итогам года сумма может примерно удвоиться, - допускает Калачев. - Соответственно, дивиденды могут составить около 143 руб. на акцию, а доходность - порядка 9-10% к текущим ценам акций. А если совет директоров рассмотрит еще и прибыль прошлых лет, то и еще выше".

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