Акции Северстали остаются фаворитами в секторе металлургии - инвестбанк "Синара"

Акции "Северстали" остаются фаворитами в секторе российских металлургических компаний, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина.

"Как мы и ожидали, "Северсталь" станет первой сталелитейной компанией, которая возобновит выплаты, поделившись с акционерами прибылью за 2023 год. Мы оцениваем дивиденды в 166 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 11% даже после того, как котировки выстрелили на 5% после появления новости. Предполагаем, что уже в первых числах февраля компания представит отчетность по МСФО за 2023 год, а также рекомендацию по дивидендам, а "ММК" и "НЛМК" вскоре последует ее примеру. Акции "Северстали" остаются нашими фаворитами в секторе", - пишет эксперт.

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