Курс рубля, скорее всего, останется ниже 90 руб./$1 до конца января - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль, скорее всего, останется ниже уровня в 90 руб./$1 до конца текущего месяца, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"С учетом перехода Минфина РФ к продажам валюты по бюджетному правилу (с 15 января по 6 февраля), предстоящих во второй половине месяца налоговых платежей и реализации эффекта от ужесточения процентной политики ожидаем, что до конца января пара доллар/рубль останется ниже 90 руб./$1, и не исключаем обновления ноябрьских минимумов по доллару, когда курс достигал 87,7 руб./$1. Однако в случае реализации подобного сценария, достигнутые в ближайшее время рублем пики могут остаться для него максимумами до конца 2024 года", - пишет эксперт.

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