Рубль в четверг укрепляется в основных парах на фоне дорожающей нефти и решения Минфина возобновить продажу валюты по бюджетному правилу

Москва. 11 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль подрастает к бивалютной корзине третий день подряд на фоне дорожающей нефти и с учетом решения Минфина РФ впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 88,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,55 руб./EUR1, подешевев на 45,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 50,04 копейки, до 92,73 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 4,15 копейки - до 12,37 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов четверга, поддержку ему продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывают рост цен на нефть, свежие данные относительно исполнения российского бюджета за 2023 год, а также продажи валюты в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 9 января на 0,8 млрд рублей, расчетами 10 января - на 0,9 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводились в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Ранее сообщалось, что 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. С учетом свежих данных Минфина относительно объемов операций по бюджетному правилу с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 130,8 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило минус 199,9 млрд руб. Министерство объясняет это корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

С 7 декабря по 12 января ежедневные покупки составляют 11,7 млрд рублей (244,8 млрд рублей за период).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

Так, ЦБ ранее сообщал, что в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществление продажи валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Федеральный бюджет РФ в 2023 году, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,241 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Законом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что министерство ожидает дефицит в номинальном выражении на уровне плановых значений, а в соотношении к ВВП ниже плана.

По предварительным данным, в январе-ноябре дефицит был на уровне 878 млрд рублей, или 0,5% ВВП, по уточненной оценке - 748 млрд руб. Таким образом, в декабре на фоне традиционного для этого месяца скачка расходов дефицит составил более 2 трлн рублей (2,363 трлн или 2,493 трлн руб.).

Доходы бюджета составили в 2023 году 29,123 трлн рублей, расходы - 32,364 трлн рублей.

В четверг рубль продолжил укрепление, причем сегодня российская валюта укреплялась вместе с сообщением Минфина о переходе с 15 января (по 6 февраля) к продаже валюты в рамках бюджетного правила, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Заметное увеличение чистого объема продаж юаней, безусловно, выступает фактором локальной поддержки рубля, однако в целом событие не стало сюрпризом для участников торгов и во многом уже было заложено в котировки валютного рынка. Стоит отметить, что основное укрепление рубля в четверг наблюдалось еще в утренние часы (то есть до публикации сообщения Минфина), когда пара "доллар-рубль" была близка на минимуме к отметке 88,5 руб./$1. В последующие часы курс стабилизировался и пара двигалась в узком диапазоне вблизи 88,8 руб./$1, в том числе и после сообщения Минфина. С учетом перехода к продажам валюты по бюджетному правилу, предстоящих во второй половине месяца налоговых платежей и реализации эффекта от ужесточения процентной политики ожидаем, что до конца января пара "доллар-рубль" останется ниже 90 руб./$1, и не исключаем обновления ноябрьских минимумов по USD, когда курс достигал 87,7 руб./$1. Однако в случае реализации подобного сценария достигнутые в ближайшее время рублем пики могут остаться для него максимумами до конца 2024 года", - подчеркивает Кравченко.

Текущим ориентиром для пары "доллар-рубль" выступает отметка 88-89 руб./$1, но вероятность его ухода к ноябрьским минимумам в течение следующей недели довольно высока, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Рубль в среду подорожал на фоне продолжения продажи валюты экспортерами, - отмечает эксперт. - По итогам торговой сессии доллар ослаб до 89,33 руб./$1. Цены на нефть остаются комфортными - баррель Brent стоит выше $77. При этом стоимость доллара по отношению к мировым валютам сейчас находится на повышенном уровне середины декабря за счет увеличения глобальной неопределенности. (. . .) С учетом устойчивого предложения валюты экспортерами и ограниченного спроса на нее считаем, что в ближайшие дни рубль продолжит укрепляться. Пока ориентиром для валютного курса выступает диапазон 88-89 руб./$1. Но вероятность его ухода к ноябрьским минимумам в течение следующей недели довольно высока".

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после снижения днем ранее на данных о росте запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК повысились на 1,86%, до $78,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,9%, до $72,72 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,2%.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.