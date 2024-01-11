"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цен акций сталеваров на российском фондовом рынке, при этом предпочтение отдается "Магнитогорскому металлургическому комбинату" (ММК) ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Совет директоров "Северстали" рассмотрит возможность выплаты дивидендов по итогам 2023 года на ближайшем заседании (ожидается в феврале), сообщил в интервью генеральный директор компании Александр Шевелев, также отметив достаточно высокую вероятность выплаты. Напомним, что компания последний раз выплачивала дивиденды по итогам 9М21 в размере 86 рублей на акцию. Новость совпала с нашими ожиданиями на 2024 год - считаем, что "НЛМК" и "ММК" могут аналогично рассмотреть вопрос о выплатах, учитывая, что сталевары не распределяли прибыль с 2021 года и, по нашим оценкам, смогли выйти на чистую денежную позицию: примерно 20% капитализации "ММК", "Северстали" и "НЛМК" по итогам прошлого года, - пишут эксперты. - Отдельно отметим, что до конца января 2024 года ФАС продолжит обсуждение условий заключения мировых соглашений с "ММК", "НЛМК" и "Северсталью" по делу о завышении цен на прокат в 2021 году. Ожидаем, что итоговый штраф не окажет существенного влияния на финансы компаний, а разрешение спора станет позитивным триггером для возобновления выплаты дивидендов. Позитивно смотрим на акции сталеваров и отдаем предпочтение "ММК" ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля. Хотя акции "НЛМК" торгуются на привлекательных уровнях и предлагают высокую потенциальную доходность, компания остается самой непрозрачной в секторе".

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