Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Акции Meituan прибавили в четверг в стоимости 5,4% на фоне завершения первого в истории компании выкупа собственных бумаг, в рамках которого она приобрела 5,63 млн акций на $400 млн (лишь 0,6% капитализации). Рост котировок бумаг эмитента мы связываем с общим подъемом на рынке Китая; согласно нашей DCF-модели, целевая цена составляет HKD120 за акцию, наш рейтинг - "держать", - отмечают эксперты.

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