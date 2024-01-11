Дивдоходность акций Северстали за 2023г может составить 8% - "Тинькофф Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "Северстали" по итогам 2023 года может составить 8%, сообщается в комментарии аналитиков "Тинькофф Инвестиций".

"Северсталь" готова вернуться к выплате дивидендов. Об этом сообщил генеральный директор металлургической компании. По словам Александра Шевелева, вопрос о рекомендации дивидендов совет директоров рассмотрит на ближайшем собрании. Эмитент долгое время платил дивиденды каждый квартал, но перестал это делать в конце 2021 года. Тогда по итогам девяти месяцев металлургическая компания выплатила 85,93 рубля на акцию (доходность - около 5,41% по актуальным на тот момент ценам). По нашим расчетам, если "Северсталь" направит на будущую выплату весь свободный денежный поток за прошедший год, то дивиденд на акцию составит около 122 рублей (доходность к текущей цене - 8%)", - указывают эксперты.

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