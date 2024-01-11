ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Северстали на уровне 1783 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1783 рублей за штуку, сообщается в комментарии банка.

"Компания сообщила, что на ближайшем совете директоров может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов, - отмечает аналитик Екатерина Крылова. - Мы ожидали такого развития событий. По нашим оценкам, размер свободного денежного потока "Северстали" за 2023 год может составить порядка 110 млрд рублей (с учетом выплаты допналога на сверхдоходы), или 131 рублей дивидендов на акцию (~9% доходности). При этом существенных ограничении для выплат нет, финансовое положение у компании стабильное. Также "Северсталь" вполне может выплатить и пропущенный дивиденд за 2022 год, который может составить 145 рублей на акцию. Акции "Северстали" включены в наш топ-5 акций на этот год, целевая цена акции - 1783 рублей".

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