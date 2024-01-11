"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 212 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 212 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 175,8 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Среди факторов роста аналитики выделяют рост объема автоотгрузок до 1 млн тонн в год - рекордный уровень c момента запуска логистического центра в Липецке.

"С технической точки зрения котировки преодолели линию и ряд уровней сопротивления (177,80/181,5). Есть предпосылки к формированию восходящего тренда. При объеме позиции в 8,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 175,8 руб. Риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск 3,08", - указывают в "Финаме".

НЛМК - лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС.

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