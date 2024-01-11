Рубль мало изменился к доллару и немного снизился к юаню на старте торгов на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 11 января. Доллар США не показал ощутимых изменений, юань немного растет на Московской бирже утром в четверг, колебания рубля незначительные благодаря наметившейся стабилизации на сырьевом рынке.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,28 руб./$1 (- 4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 11,14 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,55 коп. - до 12,42 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, рубль продемонстрировал незначительные изменения на страте торгов с учетом наметившийся стабилизации на нефтяном рынке после заметного снижения котировок в ходе предыдущей сессии. Слабость сырьевого рынка компенсирует жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также бюджетное правило.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 9 января на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В период с 7 декабря по 12 января плановый совокупный объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила - 244,8 млрд рублей, ежедневный - 11,7 млрд рублей.

Участники рынка также находятся в ожидании данных о потребительской и производственной инфляции в Китае, которые будут опубликованы в пятницу, а в субботу - о его внешнеторговом балансе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,10 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,63 за баррель, что на 0,36% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются преимущественно с положительными изменениями: китайский CSI 300 повысился на 0,29%, японский Nikkei 225 окреп на 1,91%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,51%, южнокорейский Kospi вырос на 0,19%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,55%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,57%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, участники рынка ждали начала сезона отчетностей и данных о декабрьской инфляции в США.

Отчет о динамике потребительских цен в Штатах за декабрь будет обнародован в четверг и может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.