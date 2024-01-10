Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 10 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,51% от номинала (доходность - 10,05% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день на 17 базисных пунктов - до 35,96% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 14,65% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 178 базисных пунктов - до 56,82% от номинала (доходность снизилась на 157 базисных пунктов, составив 30,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 10 базисных пунктов, подешевев до 63,11% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, до 18,49% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 11 базисных пунктов - до 50,35% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта, составив 19,9% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась, составив, как и днем ранее, 65,33% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries не демонстрируют в середине недели ярко выраженной динамики; глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации данных по инфляции в США за декабрь.

Отчет о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах за декабрь будет обнародован в четверг и может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Оптимизм инвесторов в отношении того, что ведущие центробанки мира будут активно снижать процентные ставки в этом году, ослабевает, пишет Financial Times. Опубликованные в последнее время экономические данные и заявления представителей ЦБ остудили пыл рынка, который в конце прошлого года забежал слишком далеко вперед, отмечается в статье. После декабрьского заседания ФРС "оценки снижения ставок зашли сильно вперед - намного опережая то, о чем говорил Федрезерв", отмечает руководитель макроэкономического отдела Lombard Odier Флориан Иелпо.

Теперь трейдеры на рынке свопов делают ставку на то, что ФРС в 2024 году уменьшит стоимость заимствований 5-6 раз, а не 6-7 раз, как ожидалось ранее. При этом они оценивают в 75% вероятность первого понижения ставок в марте, в то время как в конце прошлого года в этом была практически 100%-ная уверенность.

Данные о занятости в США, вышедшие на прошлой неделе, ослабили аргументы в пользу того, что ФРС вскоре начнет опускать ставки. Кроме того, протокол последнего заседания американского ЦБ нарисовал более "ястребиную" картину, чем комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции в декабре.

"Ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, выплаты заработной платы остаются значительными, инфляционное давление растет из-за напряженности на Ближнем Востоке", - отмечает Крейг Инчес из Royal London Asset Management, который считает маловероятным, что ФРС доведет число понижений ставки в текущем году до шести. "Это настоящая головная боль для центральных банков, и поскольку вряд ли кто-то прогнозирует крупномасштабную глобальную рецессию, мне трудно представить, зачем понижать ставки так быстро", - добавил он.