.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
.
ГЛАВНОЕ
Чистый экспорт в структуре ВВП РФ в 3-м квартале снизился до 5,3% - Росстат
Росстат сохранил оценку роста экономики РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%. Вместе с тем Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году до 1,2% с 2,1%. Оценка роста экономики в 2021 году повышена до 5,9% с 5,6%
 
В 11 городах проходит первый этап тестирование цифрового рубля
В этом году цифровой рубль планируется применить на практике в отдельных видах бюджетных расходов - таких, например, как социальные выплаты для граждан, субсидии, ассигнования, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг. "В...
 
Минсельхоз отметил снижение цен у производителей яиц
Цены производителей яиц в РФ за последние две недели снизились. Как сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова, принятые для стабилизации ценовой ситуации меры дают результаты. "За последние две недели у...
 
Росстат представил три варианта прогноза численности населения РФ к 2046 г.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала три варианта демографического прогноза РФ до конца 2045 года, рассчитанных с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре-ноябре 2021...
 
10 января 2024 года 19:29

Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 10 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,51% от номинала (доходность - 10,05% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день на 17 базисных пунктов - до 35,96% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 14,65% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 178 базисных пунктов - до 56,82% от номинала (доходность снизилась на 157 базисных пунктов, составив 30,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 10 базисных пунктов, подешевев до 63,11% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, до 18,49% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 11 базисных пунктов - до 50,35% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта, составив 19,9% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась, составив, как и днем ранее, 65,33% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries не демонстрируют в середине недели ярко выраженной динамики; глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации данных по инфляции в США за декабрь.

Отчет о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах за декабрь будет обнародован в четверг и может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Оптимизм инвесторов в отношении того, что ведущие центробанки мира будут активно снижать процентные ставки в этом году, ослабевает, пишет Financial Times. Опубликованные в последнее время экономические данные и заявления представителей ЦБ остудили пыл рынка, который в конце прошлого года забежал слишком далеко вперед, отмечается в статье. После декабрьского заседания ФРС "оценки снижения ставок зашли сильно вперед - намного опережая то, о чем говорил Федрезерв", отмечает руководитель макроэкономического отдела Lombard Odier Флориан Иелпо.

Теперь трейдеры на рынке свопов делают ставку на то, что ФРС в 2024 году уменьшит стоимость заимствований 5-6 раз, а не 6-7 раз, как ожидалось ранее. При этом они оценивают в 75% вероятность первого понижения ставок в марте, в то время как в конце прошлого года в этом была практически 100%-ная уверенность.

Данные о занятости в США, вышедшие на прошлой неделе, ослабили аргументы в пользу того, что ФРС вскоре начнет опускать ставки. Кроме того, протокол последнего заседания американского ЦБ нарисовал более "ястребиную" картину, чем комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции в декабре.

"Ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, выплаты заработной платы остаются значительными, инфляционное давление растет из-за напряженности на Ближнем Востоке", - отмечает Крейг Инчес из Royal London Asset Management, который считает маловероятным, что ФРС доведет число понижений ставки в текущем году до шести. "Это настоящая головная боль для центральных банков, и поскольку вряд ли кто-то прогнозирует крупномасштабную глобальную рецессию, мне трудно представить, зачем понижать ставки так быстро", - добавил он.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 января 2024 года 09:02
Рубль мало изменился к доллару и немного снизился к юаню на старте торгов на фоне улучшения внешней конъюнктуры
Москва. 11 января. Доллар США не показал ощутимых изменений, юань немного растет на Московской бирже утром в четверг, колебания рубля незначительные благодаря наметившейся стабилизации на сырьевом рынке.    читать дальше
.
10 января 2024 года 19:35
Рубль в среду лишь умеренно укрепился к основным валютам, сократив темпы роста на фоне нестабильной динамики цен на нефть
Москва. 10 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели на Московской бирже по итогам среды; рубль укрепился к бивалютной корзине второй день подряд на фоне усиления торговой активности участников рынка и увеличения предложения валюты со стороны экспортеров.    читать дальше
.
10 января 2024 года 19:24
Рост рынка акций РФ в среду сдержала просевшая вечером нефть, индекс МосБиржи подрос к 3165п
Москва. 10 января. Рынок акций РФ в среду вырос на ожиданиях реинвестирования дивидендов и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом общий оптимизм был несколько омрачен просевшей вечером нефтью на статистике о росте запасов в США (Brent вернулась к $77,7 за баррель, после роста днем к $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3165 пунктам (максимум с конца ноября) во главе с расписками Ozon и бумагами "Газпром нефти".    читать дальше
.
10 января 2024 года 19:02
Вероятен повышенный интерес к акциям электроэнергетических компаний в 1К24 - SberCIB
Вероятен повышенный интерес к акциям компаний сектора электроэнергетики в 1 квартале 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research Георгий Иванин и Никита Ковалёв. В четвертом квартале прошлого года акции большинства генерирующих компаний существенно отстали от рынка, просев в среднем...    читать дальше
.
10 января 2024 года 18:36
Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "10 января российский фондовый рынок повышался при низких объёмах торгов. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,5%, а валютный индекс РТС - на 0,92%, -...    читать дальше
.
10 января 2024 года 18:04
Рубль теряет импульс текущего укрепления - БКС Экспресс
Национальная валюта теряет импульс текущего укрепления, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Препятствовать укреплению рубля в дальнейшем может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко...    читать дальше
.
10 января 2024 года 17:38
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для "префов" Транснефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для привилегированных акций "Транснефти", дивидендная доходность бумаги по итогам 2023 года может составить 13%, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент подвел предварительные операционные итоги 2023 года. Поставки по системе...    читать дальше
.
10 января 2024 года 17:05
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Продажи китайских электромобилей за первую неделю января 2024 года не оправдали прогнозов, сократившись, по...    читать дальше
.
10 января 2024 года 16:31
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Lululemon на уровне $410
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций канадского производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Lululemon athletica на уровне $410 за штуку, сообщается в обзоре заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко. "При этом в краткосрочном плане коррекция...    читать дальше
.
10 января 2024 года 15:47
Средняя цена Brent в 2024г составит $85/барр., курс рубля будет находиться в диапазоне 90-95 руб./$1 - "Альфа-Инвестиции"
Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году может составить $85 за баррель, курс рубля будет находиться в диапазоне 90-95 руб./$1, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций". Ключевое значение для нефтяного рынка в текущем году, по их оценкам, по-прежнему будет иметь сделка ОПЕК+. "Добровольные...    читать дальше
.
10 января 2024 года 15:45
Рубль в среду продолжает дорожать к основным валютам, но подсократил темпы укрепления на фоне нестабильной динамики цен на нефть
Москва. 10 января.    читать дальше
.
10 января 2024 года 15:22
Корпоративные факторы могут вернуть цену бумаг Fix Price к 437 руб. - "Велес Капитал"
Корпоративные факторы могут вернуть котировки депозитарных расписок (GDR) Fix Price к прогнозной стоимости на уровне 437 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Расписки Fix Price отступили от максимума дня, но остались в плюсе после новостей о...    читать дальше
.
10 января 2024 года 15:00
S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 4740-4790 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 4740-4790 пунктов, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Эксперт полагает, что предстоящие торги будут характеризоваться умеренной волатильностью при...    читать дальше
.
10 января 2024 года 14:38
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Goodyear
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. с целевой ценой $11,6 на горизонте двух месяцев, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова. "Полагаем, что акции Goodyear Tire & Rubber Co. могут показать...    читать дальше
.
10 января 2024 года 14:16
Пара доллар/рубль, вероятно, сохранит текущие значения в первом полугодии 2024г - "Солид Брокер"
Пара доллар/рубль, вероятно, сохранит текущие значения в первом полугодии 2024 года, полагают аналитики "Солид Брокер". "В первый полноценный торговый день 2024 года российская валюта заметно укрепила свои позиции, - констатируют эксперты. - Этому способствует падение спроса на валюту со стороны...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.