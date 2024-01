Рост рынка акций РФ в среду сдержала просевшая вечером нефть, индекс МосБиржи подрос к 3165п

Москва. 10 января. Рынок акций РФ в среду вырос на ожиданиях реинвестирования дивидендов и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом общий оптимизм был несколько омрачен просевшей вечером нефтью на статистике о росте запасов в США (Brent вернулась к $77,7 за баррель, после роста днем к $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3165 пунктам (максимум с конца ноября) во главе с расписками Ozon и бумагами "Газпром нефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3164,7 пункта (+0,3%, днем индекс поднимался выше 3174 пунктов), индекс РТС - 1115,51 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 89,39 рубля (-0,51 рубля), минимум сессии - 89,02 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (+2,6%), акции "Газпром нефти" (+2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,5%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2023 года увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 1,3 квадриллиона рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. В декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года объем торгов вырос на 47,5%, до 139,6 трлн рублей с 94,6 трлн рублей.

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1% и -3,1% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в середине недели торговался в умеренном "плюсе" на фоне попыток восстановления нефти и менее активного, чем накануне, укрепления рубля.

Относительно спокойный внешний фон вкупе с отложенным с конца прошлого года спросом инвесторов и притоком свежей ликвидности от выплат промежуточных дивидендов локально формируют позитивный сантимент на российском рынке. В то же время высокие ставки в экономике и склонность рубля к укреплению сдерживают аппетит покупателей.

В четверг ЕЦБ представит ежемесячный отчет. Ключевой макроэкономической информацией дня станет индекс потребительских цен (CPI) США за декабрь. Данный показатель - один из ключевых для ФРС при оценке перспектив монетарной политики. В России состоится заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа", на котором будут подведены итоги 2023 года и обозначены задачи на 2024 год по исполнению стратегии 2022-2031 гг. Дивидендные отсечки пройдут в акциях "Магнита" и "Роснефти". С учетом веса этих бумаг в индексе МосБиржи дивидендные "гэпы" могут отнять у бенчмарка до 0,3%. Прогноз на 11 января - 3100-3200 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в среду рынок акций РФ подрос при низких объемах торгов.

Поддержку рынку большую часть дня оказывала растущая нефть и ожидания сильных финансовых результатов, а также дивидендов крупных компаний за 2023 год. Укрепление рубля стало положительным драйвером для валютного индекса РТС.

Цена нефти Brent поднималась в район $78,5 за баррель после сообщений об атаке йеменских хуситов на американский корабль. Однако вечером нефть растеряла весь дневной подъем после выхода статданных о росте запасов в США. Среди лидеров роста на фондовом рынке в среду без новостей оказались акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5,4%), которые дорожают второй день подряд в ожидании сильных финансовых результатов.

В четверг индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов, пара USD/RUB может провести торги в диапазоне 88-90 руб./$1, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду обновил максимумы года, получив поддержку от корпоративных историй и динамики рубля. По отдельным бумагам отмечалась фиксация прибыли игроками после покупок в предыдущие сессии.

Расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+5,1%, до 317,3 рубля) отступили от максимума дня, но остаются в "плюсе" после новостей о получении разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов материнской компании за 2022 год в общем объеме 9,8 млрд руб., что соответствует примерно 11,5 руб. на акцию (доходность порядка 3,6%). Компания прорабатывает варианты выплаты дивидендов акционерам с учетом текущей регуляторной среды. При удачном завершении процесса этот транш может быть не последним в текущем году. Опубликованные ранее финансовые и операционные результаты ритейлера за III квартал 2023 года при этом превысили оценки рынка.

На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдается затишье в условиях нейтрального экономического фона. Индексы МосБиржи и РТС обновили пики с ноября прошлого года благодаря надеждам на выплаты компаниями итоговых дивидендов за 2023 год. В частности, в лидерах роста были дивидендные истории прошлого года - "Газпром нефть", "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG), "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) и "Селигдар" (MOEX: SELG), отмечает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжает поступательный рост как по причине активного спроса на дивидендные бумаги, так и благодаря началу выплат дивидендов вновь редомицилированными компаниями.

В среду стало известно, что российская "дочка" сети магазинов Fix Price получила разрешение подкомиссии на выплату дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб. в адрес материнской компании. Судя по всему, теперь Fix Price начнет разрабатывать варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды и прилагать усилия для выполнения требований подкомиссии. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно. Как известно, еще в ноябре компания объявляла, что прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов всем акционерам, напомнил аналитик.

Теперь можно ожидать роста бумаг Fix Price на 15-20% на горизонте 1-2 кварталов. Шаги по редомициляции группы воспринимаются позитивно, поскольку это может привести бумаги компании к статусу дивидендных, считает представитель ИК "Риком-Траст".

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,75%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), умеренно просела Европа (индексы CAC40 и DAX потеряли 0,1-0,3%, FTSE не изменился), но плюсуют США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,4% во главе с Nasdaq).

В пятницу будут опубликованы декабрьские данные о потребительской и производственной инфляции в Китае, в субботу - о его внешнеторговом балансе.

Инвесторы продолжают ждать мер денежно-кредитной поддержки от Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), в том числе возможного снижения резервных требований для стимулирования кредитования, пишет Trading Economics. Рынки полагают, что китайские власти в этом году продолжат смягчение политики на фоне дефляции и неуверенного восстановления экономики.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, в пятницу финансовые результаты обнародует сразу несколько крупных американских банков, в том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Bank Of New York Mellon (SPB: BK) и Wells Fargo (SPB: WFC).

На нефтяном рынке цены вечером растеряли дневной прирост на официальной статистике о росте запасов сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $77,69 за баррель (+0,1% и +1,9% накануне), февральская цена WTI - $72,57 за баррель (+0,5% и +2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,338 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,49 млн баррелей, дистиллятов - на 2,38 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 506 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 5 января. Сокращение зафиксировано впервые с октября.

Поддержку нефтяному рынку ранее оказали атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+18,4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+10%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+9,9%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+9,7% и +14% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+9,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+8,1%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,3%).

Выросли расписки Fix Price (+5,1%) на фоне известий, что компания получила разрешение правкомиссии по иноинвестициям РФ на выплату дивидендов холдинговой компании в 9,8 млрд руб. за 2022 год.

Подешевели акции ПАО "Новошип" (MOEX: NOMP) (-8,1% и -9,5% "префы"), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,7%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,85 млрд рублей (из них 4,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,41 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,86 млрд рублей на акции "Магнита").