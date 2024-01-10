Вероятен повышенный интерес к акциям электроэнергетических компаний в 1К24 - SberCIB

Вероятен повышенный интерес к акциям компаний сектора электроэнергетики в 1 квартале 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research Георгий Иванин и Никита Ковалёв.

В четвертом квартале прошлого года акции большинства генерирующих компаний существенно отстали от рынка, просев в среднем на 10% против роста индекса Мосбиржи полной доходности на 1%, напоминают эксперты. В результате акции компаний сектора нивелировали часть прироста, накопленного за первые три квартала 2023 года, и по итогам года опередить индекс смогли только акции "Мосэнерго".

"Рост потребления электроэнергии в РФ в 2024 году продолжится, хотя и замедлится с 1,2% в 2023 году до 0,8% на фоне снижения темпов роста промышленного производства с 3,5% в 2023 году до 2% в 2024 году, - прогнозируют стратеги. - В то же время динамика выработки отдельных энергетических компаний будет зависеть от региона. Активный информационный фон в первом квартале 2024 года поддержит интерес к сектору. Ожидается много публикаций итоговых результатов за 2023 год: операционных в конце января - начале февраля и финансовых по РСБУ и МСФО в конце февраля - начале марта. С учетом того, что компании сектора платят дивиденды раз в год, данный отчетный период наиболее важный. На этом фоне мы ожидаем повышенного интереса к акциям сектора".

Аналитики SberCIB обновили оценки генерирующих компаний с учетом результатов компаний сектора за 3К23, отдельных корпоративных событий, таких как допэмиссия "ОГК-2", рост инвестиций у "Интер РАО" и изменения методологии учета денежной "подушки", ускорения роста регулируемых тарифов, а также обновленного макропрогноза. По мнению Иванина и Ковалёва, привлекательный потенциал роста (более 20%) присутствует в акциях трех эмитентов: "РусГидро" и "Юнипро", а также "Интер РАО".

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