Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"10 января российский фондовый рынок повышался при низких объёмах торгов. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,5%, а валютный индекс РТС - на 0,92%, - отмечает эксперт. - Рынок вырос, скорее всего, на фоне роста цен на нефть и ожидания сильных финансовых результатов, а также дивидендов крупных компаний за 2023 год. Сегодняшнее укрепление рубля стало положительным драйвером для валютного индекса РТС. Лидерами роста на фондовом рынке в среду без новостей оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+8,8%), которые растут уже второй день, возможно, в ожидании сильных финансовых результатов. Лидерами понижения оказались акции банка "Санкт-Петербург" (-2%), без существенных новостей, но, возможно, в связи с прогнозами охлаждения спроса на кредиты. Мы ожидаем, что в четверг индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов".

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