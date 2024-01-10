Рубль теряет импульс текущего укрепления - БКС Экспресс

Национальная валюта теряет импульс текущего укрепления, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Препятствовать укреплению рубля в дальнейшем может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок. Вместе с восстановившимся импортом и высокими расходами госбюджета это создает риски возвращения курса рубля к снижению. Правда, потенциал такого движения пока ограничивается жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, а также высокими требованиями по возврату и продаже валютной выручки, - пишет аналитик в обзоре. - Краткосрочное давление на рубль может оказывать тот факт, что накопившийся за выходные спрос на рубли был по большей части удовлетворен во вторник (в первый официальный рабочий день 2024 года). В результате это дополнительное предложение валюты сходит на нет".

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