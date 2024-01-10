Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для "префов" Транснефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для привилегированных акций "Транснефти", дивидендная доходность бумаги по итогам 2023 года может составить 13%, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент подвел предварительные операционные итоги 2023 года. Поставки по системе нефтепроводов снизились за год не более чем на 1%; точные цифры за 2022-2023 гг. не приводятся. Полагаем, что абсолютная величина годового снижения составила около 4,5 млн тонн. Объемы транспортировки нефтепродуктов увеличились на 11% г/г (на 4,3 млн тонн) - до 43,3 млн тонн. Экспорт нефти уменьшился на 6,5%, а поставки на российские НПЗ прибавили 2,3%. В отношении нефтепродуктов зафиксирован рост поставок как на экспортный (+12,5% - до 28,7 млн тонн), так и на внутренний рынки (+8% - до 14,6 млн тонн), - указывают эксперты. - Мы считаем, что публикация операционных данных не окажет существенное влияние на котировки акций "Транснефти": совокупный объем транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2023 году остался почти неизменным относительно 2022 года. Драйвером же роста EBITDA выступает индексация тарифов (+7,2% в 2024 году). Сохраняем рейтинг "покупать" для привилегированных акций компании и ожидаем дивидендов за 2023 год в размере 19254 руб. на акцию (дивидендная доходность - 13%)".

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