Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Продажи китайских электромобилей за первую неделю января 2024 года не оправдали прогнозов, сократившись, по данным Bloomberg, на 20% м/м. Ожидается дальнейшее падение спроса в феврале - на 50% и более по сравнению с оценками на текущий месяц. Мы предполагаем, что негативное настроение на рынке вкупе с усиливающейся конкуренцией замедлят рост продаж Li Auto", - пишет эксперт Александр Гайда.

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