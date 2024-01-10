Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Lululemon на уровне $410

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций канадского производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Lululemon athletica на уровне $410 за штуку, сообщается в обзоре заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко.

"При этом в краткосрочном плане коррекция в район $440, на наш взгляд, выглядит более вероятным сценарием", - указывает аналитик.

"Эмитент представил обновленный "гайденс" на IV квартал 2024 финансового года. По словам CEO Мэган Фрэнк, повышение прогноза обусловлено хорошим потребительским спросом в праздники. При этом увеличение спроса в значительной степени стало реакцией на скидки. На наш взгляд, эта позитивная новость не станет драйвером для роста котировок акций. Компания демонстрирует высокие темпы роста выручки (около 20% г/г с учетом нового прогноза), что заметно выше, чем в секторе. Однако существенные скидки не позволят увеличить рентабельность, рост валовой маржи по новому прогнозу всего на 0,1 п.п. выше верхней границы предыдущего "гайденса". Отметим, что и старый ориентир находился ниже консенсус-прогноза ($3,18 млрд), поэтому эффект от новости незначительный, фактически компания подтянула свой прогноз к ожиданиям рынка, - пишет эксперт в материале. - Компания раньше отчитывалась по выручке и прибыли не хуже консенсуса на протяжении четырнадцати кварталов подряд, и часто сюрприз был довольно значительный, что и двигало котировки наверх. Но сейчас они выглядят достаточно "перегретыми". Хотя консенсус-прогноз все еще предполагает потенциал роста, он сократился до менее чем 5%. Форвардные мультипликаторы выглядят довольно высокими (P/E 2025=33, P/B=17), что не оправдывает высокие темпы выручки, которые в будущем году упадут до среднего двузначного процента. Будет снижаться и чистая маржа".

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