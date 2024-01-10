Рубль в среду продолжает дорожать к основным валютам, но подсократил темпы укрепления на фоне нестабильной динамики цен на нефть

Москва. 10 января.

Курс доллара США составил 89,3 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,82 руб./EUR1, подешевев на 45,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 53,23 копейки, до 93,14 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 7,9 копейки - до 12,42 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов среды, поддержку ему продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывает продажа валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 9 января на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводились в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Ранее сообщалось, что 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. Объем операций в остальные дни будет понятен после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.

В течение января 2024 года Банк России планировал завершить продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Целями текущего укрепления рубля по отношению к доллару США могут быть уровни 87,5-87,7 руб./$1, считают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ).

"Основная причина укрепления рубля - возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники. По нашей оценке, навес предложения валюты составляет около $2,5-3 млрд, и он будет реализовываться в течение ближайших 5-6 торговых дней. В сочетании с благоприятной сезонностью (в начале года традиционно сокращаются объемы импорта после пика предновогодних продаж) это создает условия для дальнейшего восстановления позиций рубля. Технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы 87,5-87,7 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

К концу января курс доллара может опуститься до 85-87 рублей, однако укрепление рубля пока носит чисто ситуативный характер, полагают аналитики "Солид Брокер".

"В первый полноценный торговый день 2024 года российская валюта заметно укрепила свои позиции, - констатируют эксперты. - Этому способствует падение спроса на валюту со стороны импортеров и физических лиц. Кроме того, возросли предложение ее со стороны экспортеров и возобновление операций в рамках бюджетного правила Банком России. К концу января курс доллара может опуститься до 85-87 рублей, однако, на наш взгляд, укрепление рубля пока носит чисто ситуативный характер. Накопленная экспортерами валютная выручка после праздников попала на рынок и вызвала укрепление рубля. Также традиционно в начале года низкий спрос на валюту со стороны населения и импортеров".

Цены на нефть начали немного снижаться в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК понизилась на 0,22%, до $77,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,19%, до $72,4 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2%.

Согласно опубликованным накануне данным Американского института нефти (API), резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,215 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует официальный отчет о запасах энергоносителей в 18:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на снижение запасов нефти на 675 тыс. баррелей и рост резервов бензина на 2,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.