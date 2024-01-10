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10 января 2024 года 15:47
Средняя цена Brent в 2024г составит $85/барр., курс рубля будет находиться в диапазоне 90-95 руб./$1 - "Альфа-Инвестиции"
Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году может составить $85 за баррель, курс рубля будет находиться в диапазоне 90-95 руб./$1, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций". Ключевое значение для нефтяного рынка в текущем году, по их оценкам, по-прежнему будет иметь сделка ОПЕК+. "Добровольные сокращения добычи нефти странами-участницами и их дисциплина будут определять баланс спроса и предложения на рынке, что обеспечит некоторую стабильность нефтяных котировок", - говорится в стратегии экспертов. Они также полагают в рамках базового сценария, что нефть марки Brent в I квартале продолжит торговаться на уровне $70-80 за баррель. При этом в течение 2024 года ожидается восстановление нефтяных котировок до $85-90 за баррель, так как на рынке сформируется небольшой дефицит в размере 0,2-0,3 млн барр./сутки. "Мы не исключаем более высокого роста цен в случае восстановления глобального спроса по мере смягчения финансовых условий в крупнейших странах-импортерах или усиления геополитической напряженности в странах Ближнего Востока (Иран), в Латинской Америке (Венесуэла), Африке (Ливия, Нигерия)", - пишут аналитики. Как отмечают эксперты, хотя обязательная продажа валютной выручки является временной мерой, сроки ее завершения четко не установлены. Если эта мера будет свернута, рубль может пойти по сценарию ослабления, в случае же сохранения - наоборот, получит значимую поддержку. Частичную поддержку рублю оказывает жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Аналитики "Альфа-Инвестиций" ждут умеренного снижения ставки, но считают, что она по-прежнему останется на повышенном уровне в 2024 году - выше 10%. Также в фокусе внимания будет находиться динамика доллара США на глобальном рынке. Ожидаемое участниками рынка снижение процентной ставки ФРС США во втором полугодии 2024 года будет оказывать давление на стоимость доллара по отношению к другим валютам, в частности, к рублю. "Однако долгосрочные перспективы рубля лежат в зоне ослабления, в том числе из-за сохранения санкционного давления на российскую экономику", - считают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СТРАТЕГИЯ-АНАЛИТИКИ-ПРОГНОЗЫ
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