Корпоративные факторы могут вернуть цену бумаг Fix Price к 437 руб. - "Велес Капитал"

Корпоративные факторы могут вернуть котировки депозитарных расписок (GDR) Fix Price к прогнозной стоимости на уровне 437 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Расписки Fix Price отступили от максимума дня, но остались в плюсе после новостей о получении разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов материнской компании за 2022 год в общем объеме 9,8 млрд руб., что соответствует примерно 11,5 руб. на акцию (доходность составляет порядка 3,6%). Эмитент прорабатывает варианты выплаты дивидендов акционерам с учетом текущей регуляторной среды. При удачном завершении процесса, на наш взгляд, этот транш может быть не последним в текущем году. Опубликованные ранее финансовые и операционные результаты ритейлера за 3К23 при этом превысили оценки рынка и наши прогнозы, - пишет эксперт в обзоре. - С технической точки зрения бумаги Fix Price продолжают отступление от достигнутого в декабре прошлого года исторического минимума 257,5 руб. на резко выросших объемах. Краткосрочно бумаги вошли в зону перекупленности, но в целом стремятся к среднесрочному сопротивлению 342 руб. Стабилизация выше 342 руб. может сигнализировать завершение "медвежьего" тренда с перспективой возвращения к максимуму прошлого года 451 руб. (наша фундаментальная целевая цена по компании на данный момент находится рядом, на отметке 437 руб.). Причиной для оптимизма в бумагах помимо их близости к локальным минимумам могут послужить ожидания дивидендов и редомициляции, при этом важная краткосрочная поддержка расположена у 286 руб."

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