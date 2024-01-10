S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 4740-4790 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 4740-4790 пунктов, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Эксперт полагает, что предстоящие торги будут характеризоваться умеренной волатильностью при позитивном балансе рисков. Индекс S&P 500 может колебаться в зоне 4740-4790, Nasdaq Composite может подняться к психологической отметке 15 тыс. пунктов. В центре внимания новости рынка технологий, презентации с выставки CES24.

Другим важным событием, которое, на взгляд Ващенко, может вызвать рост котировок технологического и финансового секторов, является решение SEC о судьбе биржевого фонда на биткойн, которое вчера поспешили анонсировать хакеры. Если комиссия одобрит ETF, потенциально это откроет дорогу к широкой легализации и внедрению в оборот цифровых активов, что спровоцирует очередной бум на решения для производства и обработки блокчейн транзакций, где сейчас лидируют Nvidia и AMD.

"S&P 500 с технической точки зрения находится выше 20-дневной скользящей средней и значимого уровня поддержки 4700 пунктов, поэтому краткосрочной инициативой уверенно владеют "быки", - указывает стратег инвесткомпании. - S&P 500 находится в непосредственной близости от исторического максимума (менее 1,5%), и уровень 4819 пунктов вновь служит "магнитом". Тем не менее, если рассматривать рыночную структуру с точки зрения волновой теории Эллиота, то в ближайшее время мы можем увидеть еще одну коррекционную волну в рамках ABC, которая может привести к тесту зоны 4600-4630 пунктов. Будем внимательно наблюдать за поведением цены в области 4790 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.