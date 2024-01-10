Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Goodyear

Freedom Finance Global рекомендует продавать акции производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. с целевой ценой $11,6 на горизонте двух месяцев, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова.

"Полагаем, что акции Goodyear Tire & Rubber Co. могут показать негативную динамику в ближайшие два месяца, - пишет эксперт. - Долговая нагрузка компании и последовательное снижение рентабельности вызывают опасения. Планы по продаже некоторых активов повышают риски для акционеров".

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