Пара доллар/рубль, вероятно, сохранит текущие значения в первом полугодии 2024г - "Солид Брокер"

Пара доллар/рубль, вероятно, сохранит текущие значения в первом полугодии 2024 года, полагают аналитики "Солид Брокер".

"В первый полноценный торговый день 2024 года российская валюта заметно укрепила свои позиции, - констатируют эксперты. - Этому способствует падение спроса на валюту со стороны импортеров и физических лиц. Кроме того, возросли предложение ее со стороны экспортеров и возобновление операций в рамках бюджетного правила Банком России. К концу января курс доллара может опуститься до 85-87 руб./$1, считают аналитики. На наш взгляд, укрепление рубля пока носит чисто ситуативный характер. Накопленная экспортерами валютная выручка после праздников попала на рынок и вызвала укрепление рубля. Также традиционно в начале года низкий спрос на валюту со стороны населения и импортеров".

Однако аналитики "Солид Брокер" по-прежнему считают, что курс доллара на текущих значениях, вероятно, останется лишь в первом полугодии 2024 года. Ожидаемое снижение ключевой ставки в апреле-мае сможет сдвинуть баланс сил в пользу покупателей валюты, полагают они.

"Также отметим, что в декабре выросли дисконты по нефти Urals, а средняя цена была всего лишь $64 за баррель, что приведет к сокращению торгового баланса уже в январе-феврале. Поэтому мы считаем, что при курсе доллара ниже 90 руб./$1 нужно постепенно накапливать валюту и валютные активы", - делают вывод стратеги брокера.

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