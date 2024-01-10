"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 41 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,6%, стоп-приказ: 36,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Менеджмент "Аэрофлота" заявил о планах перевезти в текущем году 47 млн человек, что на 4% выше предыдущего прогноза. Кроме того, по словам руководства, компания достигла исторического максимума по загрузке судов (87,1%), отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа после пробоя сопротивления на уровне 37,36 руб. на графике реализовалась разворотная фигура "Двойное дно". При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,5 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60", - указывают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.