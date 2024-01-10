"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Biogen с целью $274

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целью $274 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,09%, стоп-приказ: $246, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Американская биотехнологическая компания отчиталась по итогам III квартала 2023 года 8 ноября. Квартальная выручка компании подросла на 1% в годовом выражении до $2,53 млрд и на $128 млн превысила ожидания. При этом Biogen зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере $4,36 на акцию, что на $0,37 выше ожиданий аналитиков.

"С технической точки зрения котировки двигались в нисходящем тренде, после вышедшей в ноябре отчетности образовались признаки разворота тренда. Цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $246 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84", - указывают в "Финаме".

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