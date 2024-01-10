Бумаги Fix Price неинтересны для покупки в настоящее время - ПСБ

Бумаги Fix Price не представляют интерес для покупки в настоящее время, в потребительском секторе предпочтение стоит отдать "Магниту" и "НоваБев групп", говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"Расписки компании прибавили в стоимости 3% с начала торгов на новостях о том, что дочерняя компания холдинга "Бест Прайс" получила разрешение на выплату дивидендов в размере 9,8 млрд руб. за 2022 год в отношении кипрской материнской компании. Это стало сигналом, что эмитент может вернуться к выплате дивидендов после завершения редомициляции (в ноябре акционеры одобрили смену юрисдикции Fix Price с Кипра на Казахстан, которая должна завершиться во второй половине текущего года), - отмечает эксперт. - По итогам 3К23 компания сообщила об умеренных финансовых результатах на фоне роста убытка по курсовым разницам. В данный момент не считаем бумаги компании интересными для покупки. В потребсекторе отдаем предпочтение "Магниту" и "НоваБев групп".

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